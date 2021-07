Na NIJZ cepljena manj kot polovica zaposlenih

Pozivi k cepljenju se vrstijo tako z vrha vlade in zdravstvenega ministrstva kot NIJZ. Vlada želi k cepljenju prepričati tudi z novimi ukrepi, kot je na primer plačljivo hitro testiranje na covid-19. Da bo le 75-odstotna precepljenost – do katere je še zelo daleč – jeseni omogočila, da ostanemo odprti, je v tem tednu napovedal minister Janez Poklukar, pozval k cepljenju in dejal, da gre za dejanje solidarnosti. Direktor NIJZ Milan Krek medtem svari Slovence, ki počitnikujejo v tujini, naj se vrnejo v domovino do 15. avgusta, češ da je četrti val, ki prihaja skupaj s širjenjem različice delta, že tukaj.

A medtem ko NIJZ množično poziva k cepljenju in na družbenih omrežjih deli pozive "s cepljenjem proti covidu-19 zaščitimo sebe in druge", je med zaposlenimi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje precepljenost izjemno nizka, poroča portal Necenzurirano.si. Od nekaj manj kot 600 zaposlenih jih je bila cepljena manj kot polovica. Natančneje, od 598 zaposlenih se je za cepljenje odločilo 246 ljudi, kar je le okoli 40 odstotkov, kažejo podatki, ki so jih pridobili.

Za odziv smo povprašali tudi NIJZ, a odgovora še nismo prejeli.