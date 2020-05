Bodo šli v šole vsi otroci? 'Na mizi so vse možnosti'

Bo NIJZ dal zeleno luč za vrnitev vseh otrok v šole?

"V tem trenutku je epidemiološka situacija bistveno boljša, kot je bila pred 14 dnevi. Na NIJZ smo pripravili take standarde in normative, da smo zaščitili tako otroke kot učitelje ter posledično tudi stare starše. Gre za sistem, ki ima malo tveganja," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal direktor NIJZ, Milan Krek. Z omilitvijo ukrepov bi po njegovih besedah povečali tveganje za prenos okužbe.

Da so trenutni ukrepi neživljenjski, pa je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic. "Največji problem je številčno omejevanje pri velikosti skupin. Niti majhna šola, ki ima sicer dovolj prostora in bi lahko že zdaj šolala vse otroke od prvega do devetega razreda, zaradi neživljenjskih omejitev tega ne more narediti. Ukrepi ne omogočajo izvajanja pouka."Dodaja, da v šolah ne morejo več delovati"na pol",treba se je, po njegovih besedah, odločiti, ali bomo imeli pouk ali ne.

Danes bo delovna skupina odločala tudi o tem, ali se morda lahko dovoli v šolo vsem učencem, pravi Krek, a dodaja, da bo nekdo moral prevzeti odgovornost, da bi se zaradi tega lahko situacija v Sloveniji tudi poslabšala. "Zato je treba spremljati epidemiološko sliko, in če bo ostala taka, kot je v tem trenutku, se bomo morda pogovarjali tudi o tem, da postopoma pridejo v šolo tudi ostali učenci."

"Razumem, da si starši želijo, da gredo otroci v šolo, razumem tudi želje učiteljev. A morajo razumeti, da smo v nekem obdobju, ki potrebuje racionalen razmislek o tem, ali je tveganje tako veliko, da ga ne moremo sprejeti."

Ravnatelji na drugi strani ugotavljajo, da so ukrepi, ki jih sprejema država, nesorazmerni glede na epidemiološko sliko."Želimo si, da bi se ti ukrepi spravili v neko sorazmernost," pravi Pečan."Meter in pol varnostne razdalje med učenci pomeni 2,5 metra na učenca v povprečni učilnici, kar pomeni, da gre 22 učencev v učilnico z upoštevanjem varnostne razdalje."

In medtem, ko je Pečan Kreka izzval, da bo moral kot človek na tako pomembnem položaju sprejeti tudi odgovornost, mu je Krek odgovoril, da NIJZ zgolj podaja priporočila, odgovornost za odprtje šol pa da morajo sprejeti tudi ravnatelji. Pečan se je na to odzval z besedami, da so priporočila NIJZ na njih obvezujoča, odgovornosti pa se ne bojijo prevzeti.

Delovna skupina se bo danes na sestanku poskušala odločiti, kakšen način odprtja šol bo sprejet, je še napovedal Krek. "Na mizi so vse možnosti, za eno se bomo morali odločiti." Končno odločitev pa bo seveda sprejela pristojna ministrica.