Krek: Učenci 1. septembra zagotovo v šolske klopi

Kot napoveduje Krek, namerava pozvati tudi vse pediatre in družinske zdravnike, naj na okoliških cepilnih mestih organizirajo posebne termine za mladoletne. Učenci in dijaki, ki se bodo cepili, se bodo lažje vključili tudi v dejavnosti zunaj šole.

"Pozvali smo predstavnike šolstva, ravnatelje, predstavnike ministrstva in sindikatov, naj aktivno pristopijo in dajo zgled, potem la lahko tudi ta delež v šolstvu dvignemo," pa je povedal Franc Vindišar , državni sekretar na ministrstvu za zdravje.

"Tisti, ki se cepijo, so zaščiteni in se lahko družijo ob upoštevanju pogoja PCT, medtem ko so necepljeni jedro infekcij," pravi. Več kot polovica šolnikov še vedno ni prejela niti prvega odmerka, je pa cepljenih 13 odstotkov mladih, starih od 12 do 18 let, osem odstotkov jih je prejelo oba odmerka.

Prednost, ki je lani nismo imeli in jo prinaša cepivo, so varna okolja, tako imenovani veliki mehurčki, ki omogočajo, da bo šola letos res potekala v šoli. "Virus ne bo izginil, če se ne bomo precepili. Uporabljamo mehek pristop, ljudje se sami odločajo," pravi Natalija Kotar , ravnateljica Osnovne šole Brinje Grosuplje.

"Poznam kar precej ljudi, ki izvajajo zunanje dejavnosti in so se načrtno cepili, zato da bodo lahko otroci prišli k njim in bodo imeli programe prav za otroke, ki so cepljeni in zaščiteni," pravi Krek.

Če se bo okužba pojavila v razredu, pa cepljenim zelo verjetno ne bo treba v karanteno oziroma začasno preiti na pouk na daljavo. Pristojni sicer ne načrtujejo, da bi bilo cepljenje kadar koli obvezno, si pa želijo, da bi se zanj odločilo čim več posameznikov, in to predvsem zaradi lastnega zdravja.

"Cepljenje je tisto, kar nam omogoča, da lahko z določeno verjetnostjo napovemo: ne boste pristali na intenzivni terapiji, ne boste imeli dolgoročnih posledic," pojasnjuje Vindišar.

To velja tako za starejše in ranljive osebe kot tudi mlade, pri katerih so lahko težave po okužbi celo hujše kot bolezen sama. Jeseni, ko se bo začela šola, bo treba osvežiti tudi higienske ukrepe, torej nošenje maske in razkuževanje. Različica delta je namreč še bolj kužna. Brez epidemiološkega poizvedovanja bi ta hip že bili rdeči.