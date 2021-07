Krek: Z dopusta se vrnite do 15. avgusta, četrti val je že tukaj

Na četrti val ni več treba čakati, saj je ta že tukaj, je dejal direktor NIJZ Milan Krek in obenem pozval vse, ki odhajajo na dopust v tujino, naj se vrnejo do 15. avgusta. Pa tudi, da naj ne hodijo takoj po vrnitvi z dopustov k starejšim sorodnikom in se vsaj nekaj časa zadržujejo v izolaciji.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji vladni novinarski konferenci dejal, da je Slovenija za testiranja zapravila že več kot 120 milijonov evrov. Od 23. avgusta bodo HAG-testi plačljivi, razen za izjeme, a ne bodo smeli biti dražji od 12 evrov. Glede morebitnega obveznega cepljenja je dejal, da verjame v solidarnost vseh prebivalcev Slovenije, zato bo voljo vsakega od njih spoštoval. Direktor NIJZ Milan Krek pa je opozoril, da so vse doslej znane različice virusa že osvojile skoraj ves svet, čeprav je trenutno največ skrbi zaradi različice delta in njegove podrazličice delta plus. Po podatkih NIJZ je doslej za covidom-19 zbolelo že 2,45 odstotka svetovnega prebivalstva, od tega jih je več kot štiri milijone že umrlo. Samo v tednu med 5. in 11. julijem je bilo po svetu odkritih tri milijone novih primerov okužbe, največje povišanje, za kar četrtino, v vzhodnem Sredozemlju, medtem ko Evropa beleži 20-odstotno povišanje. Milan Krek na vladni novinarski konferenci. FOTO: POP TV "Ljudje naj bodo zato zelo pozorni pri načrtovanju potovanj. Spremljajo naj epidemiološke razmere, ki se hitro spreminjajo," je opozoril Krek . Po njegovih besedah na četrti val ni več treba čakati, saj je ta že tukaj in se razvija, kar je treba sprejeti z vso resnostjo. Dogajanje v prihodnjih tednih bo po njegovem mnenju odvisno od tega, koliko bomo precepljeni, pa tudi, ali smo se naučili živeti tako, da ne dovolimo prenašanja virusa naokoli. Opozoril je na previdnost pri udeležbi na različnih poletnih zabavah, ki so namenjene le za prebolele, cepljene in testirane, ostali pa naj se jih izogibajo. V zvezi z morebitnim tretjim odmerkom cepiva je dejal, da na strokovni ravni še ni odločitve, da pa o tem veliko govorijo in prebirajo strokovne članke. Vsem, ki morda še odhajajo na dopust v tujino, priporoča, da se vrnejo vsaj do 15. avgusta, pa tudi, da naj ne hodijo takoj po vrnitvi z dopustov k starejšim sorodnikom in se vsaj nekaj časa zadržujejo v izolaciji. O aktualnih podatkih, ki sicer kažejo na rast števila okuženih, ne pa tudi na rast števila ljudi, ki morajo zaradi hujših težav v bolnišnico, je Krek dejal, da ni treba dvomiti, da bo prišlo tudi do tega. Spomnil je tudi, da se te številke začnejo dvigovati vsaj dva tedna po rasti števila okuženih, zato se lahko že konec tega ali naslednji teden zgodi, da bo moralo v bolnišnico več obolelih s covidom-19.