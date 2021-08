Pri skoraj petini visoko tveganih stikov v karanteni se pojavi okužba

Direktor NIJZ Milan Krek je na novinarski konferenci opozoril, da je svet pred novim valom epidemije. Bolj nalezljivi sevi so prisotni povsod, lanskega seva, ki nam je povzročal težave, pa so izpodrinili novi. Trenutno prevladuje delta različica novega koronavirusa, ki je bistveno bolj nalezljiva od alfe, ki je bila pred tem dominantna.

"Podatki govorijo le eno zgodbo. Tveganje med cepljenimi je nizko in obvladljivo. Temu ni tako pri ostalih. Zaradi tega epidemija obstaja. Z višanjem splošnega tveganja za okužbo je razmak med krivuljama vedno večji," je na spletu komentiral tudi epidemiolog Mario Fafangel . Prav tako je dejal, da na znanost ne vplivajo osebna mnenja ali prepričanja. "Različno tveganje med cepljenimi in necepljenimi je," je poudaril.

Prvi ukrep pri omejevanju širjenja virusa je trenutno cepljenje, drugi pa sledenje okuženim in njihovim stikom, je dodal. Nato pridejo v upoštev osnovni higienski ukrepi (nošenje maske, higiena rok in kašlja, primerna razdalja) in nazadnje omejevanje javnega življenja.

Fafangel je poudaril tudi, da so cepiva učinkovita in da njihovo učinkovitost potrebujemo za zaustavitev epidemije: "Cepljenje ostaja najboljši ukrep za posameznika in družbo, na podlagi slovenskih podatkov in mednarodnega strokovnega konsenza. In ne, par izjem ne pomeni, da stroka ni enotna."

Osebe, ki so bile z okuženim v visoko tveganem stiku, so nato napotene v karanteno. Po podatkih NIJZ se je izkazalo, da so pri skoraj petini (19 odstotkov) tistih, ki so bili v omenjenem obdobju napoteni v karanteno, potem tudi potrdili okužbo z novim koronavirusom.

V preteklih tednih je bila močno prevladujoča lokacija stika med okuženim in osebo, ki je bila z njim v visoko tveganem stiku, gospodinjstvo. Izjema je bil teden med 5. in 11. julijem, ko je bila skoraj polovica visoko tveganih stikov na organiziranem dogodku. Takrat sta se namreč iz Španije vrnili dve skupini maturantov, v katerih se je potem razširila okužba z novim koronavirusom.

Med 16. junijem in 1. avgustom je bilo potrjenih več kot 2500 okužb z novim koronavirusom, epidemiologi pa so ugotovili, da so bili okuženi v stiku s skoraj 5700 ljudmi. Od njih so prepoznali 3067 visoko tveganih stikov. Tako je en okuženi imel povprečno en visoko tvegani stik. V zadnjem tednu julija tako 60 odstotkov okuženih ni imelo nobenega visoko tveganega stika.

V Sloveniji je precepljenost s prvim odmerkom pri starejših od 80 let 70-odstotna, medtem ko je v številnih drugih državah že 100-odstotna, pravi direktor NIJZ. "Temu je tako, ker sodimo v vzhodno Evropo. Države, ki smo se skupaj pridruževale Evropi imamo nižjo precepljenost starejše populacije, kot jo imajo zahodne. To je zato, ker leta in leta nismo dovolj vlagali v to, da bi ljudi naučili, da se je treba cepiti," je dejal ter dejal, da imamo zdaj kot rezultat to, da ljudje niso navajeni na cepljenje.

"Cilj je, da se do jeseni cepi čim več mladostnikov, saj se bo s tem normaliziralo šolanje. Vendar pa je potemtakem edino prav, da cepimo tudi učitelje," pravi Krek. Razložil je, da s cepljenjem pri mladostnikih sicer nimajo težav, odpor do cepljenje se namreč po njegovih besedah pojavlja predvsem pri starejših.

V zadnjem tednu julija je bilo potrjenih 630 primerov okužb z novim koronavirusom, med njimi je epidemiološka služba NIJZ stopila v stik in anketirala 590 ljudi. Epidemiologi so jih poklicali in ugotovili, da so bili v obdobju kužnosti v stiku s 1042 ljudmi. Ko so poklicali slednje, so ugotovili, da jih je bilo 558 v visoko tveganem stiku, ostali pa v nizko tveganem stiku za prenos okužbe.

Razlog, zakaj epidemiologi niso anketirali vseh okuženih, da bi jih lahko povprašali o tem, s kom so bili v obdobju kužnosti v stiku, so različni. V sedmih primerih je šlo bodisi za zapoznele prijave primerov iz tujine, pri nekaterih so manjkali kontaktni podatki itd. Poleg tega pet okuženih ni želelo sodelovati z epidemiologi, 28 pa se jih na njihove klice ni odzivalo. Med osebami, ki so bile v stiku z okuženim, štirje niso želeli sodelovati z epidemiologi, 40 pa je bilo neodzivnih.

Ob tem na NIJZ opozarjajo, da epidemiologi lahko sodelujejo le s tistimi, ki želijo sodelovati z njimi. Ko epidemiolog dobi kontaktne podatke oseb, s katerimi je bil okuženi v stiku, jih namreč pokliče in opredeli, ali je šlo za visoko tvegani stik ali ne. "Če oseba pri tem ne želi sodelovati ali pa je ne moremo priklicati, ocene tveganosti stika ne moremo opredeliti. Oseba ne more biti prepoznana kot visoko tvegani kontakt, če z njo ne moremo vzpostaviti kontakta. Skratka - sodelujemo lahko le s tistimi, ki sodelujejo z nami," so pojasnili.