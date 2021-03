Tožilstvo zavrglo Krekovo kazensko ovadbo zoper Zlatka

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja zoper Zlatana Čordića podal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

"Morda pravica prihaja počasi, a ko pride, zapre usta vsem tistim, ki so zadnje leto prispevali k blatenju mojega imena v javnosti, ker sem pokazal svojo demokratičnost in jasno izrazil svoje mnenje, da ne podpiram korupcije in nepotizma," je ob tem sporočilZlatko. Zahvalil se je svojemu odvetniku, ki mu je, kot pravi, omogočil, da se počuti mirnega, njemu in vsem nam pa pokazal, da pravica vedno zmaga. "Pred menoj je še veliko soočanj, zagovorov, pritožb, morda tudi sodniških obravnav, a se veselim, ker se ne bojim poštene sodbe," še pravi Zlatko.

Zlatko in še ena oseba sta Milana Kreka ogovorila na ulici in objavila posnetek na Facebooku. FOTO: Facebook

Spomnimo Novembra lani je Čordić skupaj še z eno osebo na ulici sledil direktorju NIJZ Milanu Kreku in ga posnel, medtem ko mu je zastavljal vprašanja o ukrepih zoper epidemijo, video pa nato objavil na svojem profilu na Facebooku. Z NIJZ so tedaj sporočili, da dogodek ostro obsojajo in ga razumejo "tudi kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno institucijo javnega zdravja, kar je presedan brez primere". Po njihovih navedbah sta dve osebi direktorja Kreka daljši čas verbalno nadlegovali in mu ovirali svobodno gibanje. Očitali so jima, da sta s Krekom komunicirali na nesprejemljiv in nasilen način ter dogajanje tudi snemali. Pri tem so poudarili, da NIJZ spodbuja kulturen in strpen dialog med različnimi deležniki kljub morebitnim različnim pogledom na določeno problematiko, ostro pa obsoja nasilje kot metodo komuniciranja.

"Nezaslišano je, da se v demokratični državi, kakršna je Slovenija, zgodi kaj takšnega," pa je v odzivu tedaj zapisal Krek. Dodal je, da so ga že mnogi ustavili na ulici in ga spraševali o stališčih do epidemije, "vendar smo vedno imeli zelo kulturen dialog brez sledov nasilja– ne glede na naša mnenja, poglede in stališča". Čordić je kasneje na Twitterju objavil videoposnetek, v katerem se je Kreku opravičil. "Priznam, novinarsko delo ni moje močno področje. Gospod Krek, če sem vas na kakršen koli način užalil, se vam globoko opravičujem. Nikakor to ni bil moj namen," je dejal. Pri tem je izrazil željo, da bi Krek spoštoval vprašanja državljanov in nanje odgovoril. Pozval je k spoštovanju zaščitnih ukrepov ter h "krepitvi imunskega sistema namesto sovraštva".