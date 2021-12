Kriminalisti opravljajo hišne preiskave v povezavi z dobavo hitrih testov Majbert Pharma

Podjetje je državi dobavilo za milijon evrov hitrih testov, ki pa so imeli velike težave z zanesljivostjo, na kar so opozarjali številni delavci iz stroke. Po preverjanju kakovosti testov so namreč ugotovili, da testi ne zaznajo približno vsakega petega okuženega, s čimer pa niso bile izpolnjene tehnične zahteve razpisnih pogojev in Ministrstva za zdravje. Kljub temu je NLZOH nabavo testov odobril.

Poklicali smo tudi solastnika družbe Majbert Pharm Klemna Nicolettija, a se na naš klic ni odzval.