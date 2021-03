Na nov posel s kriptopiramidaši se ni pritožil nihče

Podjetje Majbert Pharm je kljub težavam s hitrimi testi iz prve pošiljke dobilo še en posel za dobavo hitrih testov. Posel je težak kar milijon in pol evrov, vseeno pa se nihče od 17 neizbranih ponudnikov na odločitev ni pritožil, kar je pri naših javnih naročilih redkost. Majbert Pharm bo tako zdravstvenim zavodom, domovom in bolnišnicam dobavil še najmanj 700 tisoč kitajskih hitrih testov, ki se ob prvem naročilu sicer niso najbolje izkazali. Kaj pa, če se to ponovi tudi pri tem nakupu?

Tudi tokrat je kupec zahteval, da mora imeti hitri test v primerjavi z molekularno PCR-metodo vsaj 95-odstotno občutljivost in najmanj 98-odstotno specifičnost. A testi Majbert Pharma tem tega zagotovo nimajo. Validacija našega nacionalnega laboratorija je jasno pokazala, da je specifičnost zadostna, občutljivost pa nikakor ne. Pri simptomatskih bolnikih je bila namreč 86-odstotna, pri asimptomatskih pa sprva le 44-odstotna, v končnem poročilu pa se je vendarle zvišala na 60 odstotkov. A kot kaže Majbert Pharm vsaj na papirju očitno izpolnjuje vse pogoje, zato bo v naslednjem letu dobavil 700 tisoč novih testov po ceni 2,22 evra, leto kasneje pa morda še enkrat toliko. Hkrati bo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pogodbo za vsak slučaj sklenilo še z Labeno in Rocheem, ki bosta v igro stopila, če bo na primer Majbert Pharm z dobavo več kot dvakrat zamudi za več kot pet dni, če bo dostavil nekakovostno blago in ga ne bo zamenjal ali pa če testi v praksi niso primerni za uporabo. Kako pa bodo glede na izkušnje nadzorovali predvsem to zadnje – primernost testov? Ves čas bomo sledili izpolnjevanju pogojev in če bo treba tudi ustrezno reagirali, odgovarjajo na zavodu. Kar bi, glede na rezultate, moralo narediti že ministrstvo za zdravje, ki je že prvič kupilo teste. Tega niso naredili, pred kratkim pa so od Majbert Pharma kupili še dodatnih 100 tisoč testov, skupaj torej že 600 tisoč.