Krivulja okuženih znova raste, v Hrastniku okuženih že 30 ljudi

V hrastniški občini so po zadnjih podatkih danes potrdili še tri nove okužbe, in sicer okuženi sta dve varovanki in negovalka v domu upokojencev, kjer je tako okuženih že šest zaposlenih in osem varovancev. Trenutno pa je v občini okuženih že 30 ljudi.

Krivulja s številom okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji znova raste. Tudi ta petek, kot že dva prej, so potrdili največ okužb v tednu. Po 1027 testih so potrdili 24 okužb. Število bolnikov, ki jih zaradi covida-19 zdravijo v bolnišnici, se ni spremenilo, tam jih še vedno ostaja 19, en bolnik več pa potrebuje intenzivno zdravljenje. Strokovnjake zadnje številke skrbijo, kot pravijo, se trenutno gibljemo po robu, krivulja se namreč lahko obrne navzgor ali navzdol. "Gibanje po robu je iz dveh razlogov. Prvič so te številke take, da jih še komaj obvladajo epidemiološke službe s svojim postopkom zamejevanja izbruhov, po drugi strani pa to pomeni, da iz tega roba lahko hitro zdrknemo v naraščanje," opozarja Bojana Beović.