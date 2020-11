'Kriza je zdravstvena in ekonomska, pri ukrepih so nujni kompromisi'

"Tako kot vsi razumemo stisko zdravstvenega sistema, je nujno razumeti tudi težave podjetij," je opozoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek . V SMC, ki jo vodi, po njegovih navedbah vedno iščejo ravnotežje in verjamejo, da to razumejo tudi njihovi koalicijski partnerji. Vse poziva, naj se držijo ukrepov in tako poleg razbremenitve zdravstvenih delavcev omogočijo preživetje gospodarstva.

"Ugotavljamo, da se številne storitve sedaj opravljajo v zasebnih domovih, brez vsakršnega nadzora in brez ustrezne zaščite. Zavedamo se resnosti situacije zaradi epidemije, vendar pa je mnogo bolje, da se dejavnosti opravljajo legalno in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Poleg tega so številni obrtniki in podjetniki na robu obupa, številni napovedujejo zapiranje podjetij, zato je postopno odpiranje dejavnosti nujno," ob tem opozarja predsednik OZS Branko Meh .

Medtem pa je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) danes vladi predlagala popravke PKP6 ter jo obenem pozvala, naj se odprejo tudi manjše specializirane trgovine, kemične čistilnice in pralnice, avtopralnice, frizerski in kozmetični saloni ter usnjarska in tekstilna dejavnost. OZS ob tem opozarja, da se stiske obrtnikov in podjetnikov iz dneva v dan povečujejo, po drugi strani pa se številne dejavnosti sedaj opravljajo na črno, brez vsakršnega nadzora nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov.

OZS vladi predlaga, naj med izjeme v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS vključi tudi manjše specializirane trgovine. "Mali trgovci opozarjajo, da je prodaja oblačil, obutve in ostalih izdelkov v majhnih in pretežno specializiranih prodajalnah prepovedana, nakup enakih izdelkov pa se nemoteno omogoča na bencinskih servisih in v prodajalnah velikih trgovskih sistemov. Podobno je pri prodaji pisarniškega materiala in šolskih potrebščin. Mali trgovci jih potrošnikom ne smejo prodajati, nemoteno pa se prodajajo v drogerijah in velikih trgovskih centrih. Gre za nelojalno konkurenco," še opozarjajo mali trgovci.

OZS predlaga tudi odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov. Prav na tem področju se, pravijo, odvija največ dela na črno in brez upoštevanja zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Predlagajo tudi odprtje kemičnih čistilnic in pralnic. Prav tako apelirajo, naj se odprejo avtopralnice ter usnjarske in tekstilne dejavnosti.

Turistični sektor opozarja, da večina družb brez dodatne pomoči vlade ne bo preživela

Strokovni svet za turizem je danes razpravljal o razmerah v turističnem sektorju zaradi epidemije covida-19. Predlogi, ki so po njegovem mnenju ključnega pomena za preživetje turističnih družb, niso bili zajeti v osnutek šestega protikoronskega zakona, zato v sektorju opozarjajo, da brez dodatne pomoči vlade večina družb ne bo preživela.

Večina turističnih družb brez dodatne pomoči države ne bo preživela, v pa turizmu je do spomladi pričakovati še dodatnih 10.000 brezposelnih, so pred sprejemanjem predloga šestega protikoronskega zakona na vladi sporočili s Turistično-gostinske zbornice Slovenije, pod pismo pa so se podpisali predstavniki vseh glavnih turističnih združenj in organizacij v državi.