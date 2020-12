Križarjenje 'nikamor' predčasno zaključeno po potrjeni okužbi pri potniku

Ladja za križarjenje Quantum of the Seas se je morala vrniti v singapursko pristanišče, potem ko so pri starejšem potniku potrdili okužbo z novim koronavirusom. Štiridnevno križarjenje 'nikamor', ki je zelo priljubljeno med prebivalci Singapurja, se je tako predčasno končalo.

Ladja za križarjenje Quantum of the Seas se je s 1680 potniki in 1148-člansko posadko na krovu po treh dneh potovanja 'nikamor' vrnila v singapursko pristanišče. Pri starejšem potniku so namreč potrdili okužbo z novim koronavirusom. Kot so pojasnile singapurske oblasti, je potnik pred vkrcanjem opravil test, ki je bil negativen. Tri dni kasneje pa je na krovu obiskal zdravnika zaradi prebavnih težav, test na novi koronavirus pa je bil nato pozitiven. Kapitan je takoj po potrjeni okužbi potnike pozval, naj ostanejo v svojih kabinah, ladja pa se je vrnila v pristanišče, poroča Straits Times. Družba Royal Caribbean, ki ima v lasti omenjeno ladjo, je v izjavi za javnost sporočila, da so uspeli identificirati in izolirati vse goste, ki so bili v tesnem stiku z okuženim potnikom. Vsi so bili na testiranju negativni, zato so gostje lahko zapustili ladjo.

83-letniku, ki je bil na testu pozitiven, pa bo družba povrnila vse stroške križarjenja, še poroča Staits Times. Čeprav je za križarjenja značilno, da imajo na svoji poti številne zanimive postojanke, je te v času koronavirusa in številnih omejitev težko izpeljati. Prav zato so se v Singapurju odločili, da bodo križarjenja izvedli na nekoliko prilagojen način. Križarjenja, s katerimi so pričeli v novembru 2020, so drugačna od običajnih izkušenj na morju. Da bi zagotovili higienske protokole, ladje odhajajo in se vračajo na isto mesto, vmes pa se ne ustavljajo v drugih pristaniščih. Ladje na krov sprejmejo le 50 odstotkov siceršnje zmogljivosti, namenjene pa so samo prebivalcem Singapurja.

Križarjenje 'nikamor' se je predčasno končalo.

Stroge smernice veljajo tudi za zaposlene, ki po navadi prihajajo iz različnih koncev sveta. Vsi člani posadke se morajo v svojih državah izolirati, po prihodu v Singapur pa opraviti 14-dnevno karanteno in se redno testirati. Prvo križarjenje 'nikamor' z ladjo World Dream so izvedli v novembru, New York Timespa je poročal, da so na ladji veljali izjemno strogi varnostni ukrepi. Nošenje maske je bilo tako obvezno tudi med kopanjem v bazenu. Quantum of the Seas je sicer opremljena tudi za sprejem bolnikov s covidom-19. Med drugim je na krovu bolnišnica, za najtežje bolnike pa so na voljo ventilatorji. Pandemija novega koronavirusa je močno prizadela družbe, ki ponujajo križarjenja. V prvem valu pandemije so križarke predstavljale ena od večjih žarišč virusa. Toda več kot očitno je, da bi ljudje radi potovali in da v času, ko so meje zaprte in letala prizemljena, iščejo druge načine pobega iz vsakdana. Zato so križarjenja 'nikamor' izredno priljubljena. Povpraševanje po tovrstnih križarjenjih je namreč šestkrat večje kot običajno, poroča New York Times.