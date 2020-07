Krizno (ne)komuniciranje vlade ter zmeda in negotovost pri ljudeh

Zdi se, kot da si komunikacijski spodrsljaji aktualne vlade sledijo kot po tekočem traku. Večkrat se je namreč zgodilo, da so bili predvsem državljani, pa tudi različne institucije in servisi, kot denimo šole, knjižnice in trgovine, v popolni zmedi glede izvajanja svojih dejavnosti v skladu z ukrepi vlade in priporočili NIJZ.

Tako so denimo nekatere šole šele iz medijev izvedele, kdaj se bodo zaprle in nato ob koncu epidemije odprle. Vsesplošna zmeda je nastala tudi zaradi nošenja mask v zaprtih prostorih ter izvajanja drugih preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Do težav je prihajalo tudi v bolnišnicah, pri organiziranju srečanj in dogodkov, potovanj, v knjižnicah in številnih drugih področjih zasebnega in javnega življenja.

Vsekakor ne gre za to, da se predhodnim vladam niso pripetili komunikacijski spodrsljaji, vendar ravno v kriznih časih, ko državljani potrebujejo jasna navodila in priporočila, vladna komunikacija z javnostjo ne bi smela vzbujati zmede in negotovosti.

Vlada proti novinarjem: začelo se je z novinarskimi konferencami, ki so postale vladni nagovori

Vlada se je kmalu po prevzemu krmila odločila, da bo namesto klasičnih tiskovnih konferenc uvedla nastop pred kamerami brez prisotnosti novinarjev. To je seveda utemeljila z namero, da prepreči širjenje okužb in ukrepom o omejevanju združevanja.

Alternativnih kanalov za komunikacijo pa z mediji ni vzpostavila – vprašanja drugih medijev so prebirali novinarji nacionalne televizije. To je novinarjem onemogočilo postavljati dodatna vprašanja in s tem dati vladi priložnost, da pojasni nejasnosti. Te namreč lahko povzročijo (in tudi so) nepotrebne zaplete, tako pri ljudeh kot v javnih službah.

Na to je že pred časom v pogovoru z nami opozoril medijskih strokovnjak dr. Marko Milosavljević, ko je opozoril na to, da mora dobro sporočanje preprečiti negotovosti in pomagati ljudem in službam, da se točno zavedajo, kakšno je stanje in kje se nahajamo.

Jelko Kacinse s tem ne strinja. Kot nam je povedal v telefonskem pogovoru, se "predvsem sprenevedajo mnogi strokovnjaki, ki teoretizirajo o rečeh, o katerih so slabo obveščeni. Način komunikacije in novinarske prisotnosti na konferencah je bil dogovorjen z obema društvoma in obema največjima televizijama pri nas." Kacin nadaljuje, da se je način komunikacije z mediji še celo izboljšal, predvsem zato, ker so tudi manjši mediji, ki v Ljubljani niso imeli svojih dopisnikov, lahko zastavljali svoja vprašanja in nanje dobili odgovore. "Ne, prav nobenega hendikepa ni bilo," je odločen vladni govorec.