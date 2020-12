Kršenje pravic: 'Diskriminacija zaradi starosti je nesprejemljiva'

Zaradi neustreznih priprav na drugi val epidemije je ogrožena pravica do zdravja in življenja v domovih za starejše, opozarjajo v Amnesty International Slovenije ter v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost. Ob dnevu človekovih pravic, ki smo ga obeležili 9. decembra, sta skupini na oblast in javnost naslovili nov poziv, v katerem izpostavljajo na preštevilne pomanjkljivosti v spopadanju z epidemijo. "Stanovalke in stanovalci v domovih za starejše so bili že v pomladanskem prvem valu bolezni covida-19 med najbolj prizadetimi skupinami – vključno s sumi glede njihovega neupravičenega triažiranja – oblasti pa so zatajile tudi pri pripravah na drugi val."

Kot navajajo, je odgovornost predvsem na strani zdravstvenih in socialnih oblasti, "ki so z neustreznimi in nezadostnimi pripravami ne le ogrozile človekovi pravici do najvišje stopnje zdravja in do življenja stanovalcev domov za starejše, ampak tudi pravice tam zaposlenih."

'Številke o umrlih v domovih starejših so zastrašujoče'

"V času epidemije so dosedanje pomanjkljivosti skrbi za starejše postale še bolj izrazite. Diskriminacija zaradi starosti je nesprejemljiva, še najmanj na področju zdravstvene oskrbe. Številke o umrlih v domovih starejših so zastrašujoče. Vsi ukrepi morajo biti dobro pretehtani, v sodelovanju s starejšimi in/ali njihovimi bližnjimi. Tudi socialna izolacija starejših je nesprejemljiva. Zato pozdravljamo dobre prakse v domovih starejših in pozivamo, naj jim v tem prazničnem času sledijo vsi. Oba pristojna ministra pa naj nemudoma podpišeta nove kadrovske normative," je poudarila Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.