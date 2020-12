Policija obravnavala več kršitev ukrepov, a izdala manj glob kot teden prej

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je povedala, da so opravili 2303 nadzore, pri tem izrekli 35 prekrškovnih sankcij, 265 opozoril po Zakonu o prekrških ter 100 upravnih ukrepov. Urad za kemikalije je ugotovil neskladnosti v osmih primerih, izdal je 9 opozoril ter eno prepoved uporabe neustreznega razkužila. Zaznali so tudi povečano število primerov nepravilno nošenih mask.

Tržni inšpektorat ugotavlja, da se trgovci trudijo upoštevati vse ukrepe, tudi glede prepovedi pomerjanja oblačil in obutve, so pa potrošniki tisti, ki so pogosto nestrpni, ker morajo pred trgovinami čakati in ker izbranega blaga ne morejo pomeriti, je dejala Potza.

Samo zdravstveni inšpektorat je opravil 1.376 nadzorov, izrekel 23 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 172 opozoril in 9 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo nadzorov 235, na področju drugih storitvenih dejavnosti pa 415.

Potza je povedala, da bodo v prihodnjih dneh inšpektorji prisotni tudi na smučiščih, kjer morajo tako smučarji kot upravljalci spoštovati vsa objavljena priporočila NIJZ. "V prazničnih dneh se bo večina tudi želela srečati vsaj z družinskimi člani, ki ne živijo z nami na istem naslovu. Katera srečanja so za nas resnično pomembna, presodimo sami, vendar bodimo pri tem razumni in poskrbimo za varno druženje brez posledic," je dejala.

Na zunanjih javnih površinah so opravikli 515 nadzorov, izrečenih je bilo 17 prekrškovnih sankcij ter 146 opozoril. Pregledali so tudi 211 večstanovanjskih stavb in izrekli 5 opozoril. Na svetovnem prvenstvu v Planici je inšpektorat za šolo in šport izvedel nadzor dne 13.12., in ugotovil, da so vsi ukrep bili ivedeni z varnostnim načrtom. Vse osebje je bilo podvrženo ukrepom za preprečevanje in širjenje virusa, je še povedala Potza.