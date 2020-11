Krvna plazma za zdravljenje covida-19: na voljo 48 enot, uporabili je (še) niso

Plazmo prebolevnikov covid-19 še vedno zbirajo: kje vse jo lahko darujejo, kakšen je postopek, kdo vse je za to primeren ter kje plazmo hranijo in kako dolgo je takšna hramba možna?

Prav zaradi tega, ker vsi, ki bi želeli darovati HCP ne izpolnjujejo pogojev oziroma plazma vseh darovalcev ni primerna (nimajo dovolj protiteles) na ZTM plazmo še vedno zbirajo - ocenili so namreč, da bi bilo potrebno zbrati vsaj 200 enot.

"Zato še vedno vabimo vse, ki so preboleli covid-19 in se počutijo zdravi ter so pripravljeni darovati kri za zdravljenje bolnikov, da nam pišejo na plazma@ztm.si ali nas pokličejo na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 10. do 14. ure, da se pogovorimo o primernosti za vključitev v program," pravijo na zavodu. Več si lahko preberejo tudi na njihovih spletnih straneh.

Prebolevniki covid-19 lahko plazmo/kri darujejo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani, po dogovoru pa tudi v drugih transfuzijskih centrih. *(Transfuzijsko službo v Sloveniji sestavljajo ZTM s pripadajočimi centri za transfuzijsko dejavnost – Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica, Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor s priključenima enotama na Ptuju in v Murski Soboti ter Center za transfuzijsko medicino Celje.)

Kot pojasnjujejo na ZTM, osebe, ki so prebolele covid-19 (v krvi imajo specifična protitelesa) in so pripravljene darovati plazmo/kri, opravijo telefonski pogovor z zdravnikom, da skupaj preverijo, če ustrezajo vsem pogojem za darovanje krvi kot krvodajalci oziroma so primerni za darovanje. "Program zbiranja hiperimunske plazme covid-19 se namreč izvaja v skladu z vsemi načeli in postopki, ki veljajo pri krvodajalcih, kjer je v ospredju skrb za varnost darovalca in varen odvzem krvi kot tudi zagotavljanje varne in kakovostne komponente krvi za prejemnika," poudarjajo. "Pri HCP so potrebne le dodatne preiskave, ki bodo določile vsebnosti protiteles Sars-CoV-2 in omogočile spremljanje prebolevnosti in njihovo analizo (nevtralizacijski in serološki test). HCP plazma bo uporabljena za zdravljenje bolnikov s covidom-19 ali za nadaljnje raziskave, povezane s covidom-19. V primeru, da protiteles Sars-CoV-2 s testi ne bomo potrdili, bo plazma uporabljena za druge bolnike," zagotavljajo.

"Zbiranje hiperimune plazme izvajamo predvsem s postopkom plazmafereze, ki je za transfuzijsko službo reden in utečen postopek, priprava krvnega pripravka pa standardna storitev," dodajajo. "Plazmafereza je postopek zbiranja plazme s celičnim ločevalcem, pri katerem krvodajalcu odvzamemo polno kri, izločimo plazmo in vrnemo krvne celice nazaj v krvni obtok. Odvzem traja okoli 30 minut."

Kot še pojasnjujejo, plazmo nato globoko zamrznejo in hranijo v za to namenjenih hladilnih komorah (pod -25 stopinj Celzija), lahko tudi do treh let.