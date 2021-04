AstraZeneca in krvni strdki: kontracepcijske tablete na nastanek teh vplivajo precej bolj kot cepiva

A kakšno točno je pri tem sploh tveganje za nastanek strdkov? Kako pogosti so ti v venah možganov sicer, pri splošni populaciji? In kolikšno je tveganje pri cepljenju z omenjenim cepivom v primerjavi z drugimi dejavniki?

Zdravstveni ministri EU so sicer še vedno neenotni glede smernic uporabe cepiva britansko-švedskega farmacevtskega podjetja in Univerze v Oxfordu. Velika Britanija je kljub stališču Eme omejila uporabo cepiva na starejše od 30 let, Slovenija bo cepljenje nadaljevala po načrtu in s tem cepivom za zdaj cepila starejše od 60 let.

Najprej k morebitnim zadržkom – kakšne so skrbi, kaj se dogaja pri nastanku krvnega strdka in kako je aplikacija AstraZenecinega cepiva primerljiva z drugimi dejavniki, ki lahko povzročijo strdke.

EMA poudarja, da so splošne koristi cepiva AstraZeneca pri preprečevanju okužbe s covidom-19 večje in odtehtajo tveganje za neželene učinke pri veliki večini ljudi. Britanski regulator za zdravila MHRA je vseeno napovedal, da bodo Britancem, starim od 18 do 29 let v Združenem kraljestvu namesto AstraZenece ponudili alternativno cepivo. Ko bo to na voljo, jih bodo povabili na cepljenje.

Po podatkih Britanske agencije za nadzor medicinskih in zdravstvenih izdelkov ( Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA ) so v Združenem kraljestvu do 31. marca prejeli 79 poročil o nastanku krvnih strdkov, ki jih je spremljalo nizko število trombocitov – v vseh primerih je šlo za osebe, ki so prejele prvi odmerek. 51 je bilo žensk in 28 moških, osebe so bile stare med 18 in 79 let.

"Sama tromboza venskega sinusa je redek pojav, prizadene dva do pet ljudi na en milijon," na vprašanje, kaj sploh je omenjena bolezen, odgovarja Janez Ravnik, predstojnik oddelka za nevrokirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Ne gre torej za povsem novo bolezen, ki bi se pojavila le ob samem cepljenju, ampak imamo poznane dejavnike tveganja. "Gre za pojav krvnega strdka, ki se pojavi v duralnem venskem sinusu, tipu odvodne vene v glavi, ki drenira kri v možganih," razlaga.

Kako pa prepoznati možgansko vensko trombozo oziroma kakšni so simptomi? "Sami znaki možganske venske tromboze po cepljenju in povzročene neodvisno od slednjega so enaki, saj gre za identičen mehanizem. Nemci so ravno zaradi slednjega izdali opozorila, da je treba biti prve dva do tri tedne po samem cepljenju pozoren na konstanten in močan glavobol, meglen vid, izgube zavesti, epileptični napad. Diagnoza je navadno potrjena s CT ali MR slikanjem, ki pokaže zaporo venskega sinusa," pove strokovnjak.

Strategije se spreminjajo, koristi še vedno pretehtajo tveganje

Podobno je na današnji vladni novinarski konferenci o epidemiji covida-19 izpostavil tudi Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Na vprašanje, če in kako se po ugotovitvah Eme glede cepiva AstraZenece spreminja slovenska strategija cepljenja, je dejal, da se je ta že nekoliko spremenila, ko se je pojavila možnost (sicer zelo redka) krvnih strdkov. "Tudi pri drugih proizvajalcih cepiv bi se to lahko zgodilo. Strategije se spreminjajo," je odgovoril.

Dodal je, da pri tistih, ki bi bili nagnjeni h globokim venskim trombozam, ni dokazane neposredne povezave, da bo ta skupina bolj ogrožena. "Še vedno pa EMA in ministrstvo za zdravje opozarjata na pozornost po cepljenju, nekako štiri do 14 dni. V kolikor se pojavijo kakršnikoli znaki hudih glavobolov, dvojnega vida, omotice, padca krvnega tlaka, je treba poklicali center za pomoč oziroma zdravnika. Ti strdki so odpravljivi."

Vse ostale skupine pa se po njegovih navedbah lahko cepijo z omenjenim cepivom. "Možno je sicer, da bo pri bolnikih, ki imajo kronična vnetna obolenja, prišlo po cepljenju do rahlega poslabšanja osnovnega stanja, a to velja za vsa cepiva."