Kuba razvila svoja cepiva, zaobšla blokado ZDA in precepila večino prebivalstva

Ob izbruhu epidemije covida-19 je bila Kuba praktično prva država, ki je s svojimi zdravniškimi ekipami priskočila na pomoč drugim. Tudi Evropi. Spomnimo, skupina 50 kubanskih zdravnikov je že spomladi prispela v Bergamo, in to v času, ko je bilo sodelovanje med evropskimi državami močno okrnjeno, Italija pa ni skrivala nezadovoljstva z Brusljem. Druge zdravniške ekipe so odšle v druge karibske države, Južno Ameriko, Afriko, Azijo in na Bližnji vzhod. Kuba še vedno sledi politiki "doktorje, ne bombe" in kot radi pravijo, v ospredje, za razliko od svojega severnega soseda, postavlja dosežke medicine.

Kuba se je že zgodaj odločila, da ne bo čakala pri razvoju lastnega cepiva. Eden od razlogov je bil tudi ameriški embargo, s katerim si Washington že od šestdesetih let prejšnjega stoletja prizadeva poslabšati gospodarske in življenjske razmere na otoku in s tem spodbuditi prebivalce k zamenjavi režima. "Za zaščito našega prebivalstva je tako najbolj pomembno, da smo samostojni," je dejal Vicente Vérez Bencomo , generalni direktor inštituta za cepiva Finlay v Havani.

Po podatkih, objavljenih 2. decembra, je vsaj eno dozo cepiv Soberana 02 ali Abdala, prejelo 89,9 odstotka prebivalcev, vključno z otroki starejšimi od dveh let. Po podatkih kubanskega NIJZ pa je polno cepljenih 81,8-odstotka prebivalcev. Epidemija je vrh dosegla avgusta, ko so poročali skoraj o 10.000 okužbah dnevno, v zadnjih dveh mesecih pa je število okužb drastično upadlo, prav tako število smrti. V soboto so poročali o 110 okužbah in eni smrti. Skupno so na Kubi potrdili 963.000 okužb in 8307 smrti, kar je manj kot odstotek in tudi manj kot denimo v ZDA in nekaterih drugih zahodnih državah.

Kubanski regulator je julija oziroma avgusta odobrila cepljenje s cepivoma Abdala in Soberana 02 pri odraslih, zdravstveni delavci pa so nekaj mesecev za tem pričeli tudi s cepljenjem otrok. Država je začela izvažati cepivi v Venezuelo, Vietnam, Iran in Nikaragvo. Kuba je Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) zaprosila za odobritev svojih cepiv, kar je pomemben korak pri zagotavljanju njihove dostopnosti predvsem za države v razvoju, ki niso prejele obljubljenih količin cepiv s strani velikih svetovnih farmacevtov, kot so Pfizer, Moderna in Janssen.

Pri razvoju cepiva Soberana 02 se je skupina Véreza Bencoma oprla na obstoječo tehnologijo t.i. konjugiranega cepiva. Kot navaja Nature, gre za cepiva pri katerih genski zapis za želeno beljakovinsko podenoto vstavijo v izbrani vektor. Po svetu se konjugirana cepiva uporabljajo proti meningitisu in tifusu, na Kubi pa že leta s tovrstnimi cepivi cepijo otroke.

Znanstveniki s havanskega inštituta Finlay so tako tehnologijo konjugiranjega cepiva prilagodili spopadanju z novim koronavirusom. Pri tem so uporabili tri odmerke, saj se je v kliničnih študijah izkazalo, da je zaščita pred okužbo zrasla z 71 odstotkov po dveh odmerkih na 92,4 odstotka po tretjem.