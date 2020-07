V BiH najslabši dan, tisti, ki praznujejo kurban bajram, pa nočejo v karanteno

Pri praznovanju imajo v mislih svoje družine, sorodnike in prijatelje in njihovo počutje. Hadž je namreč simbol enotnosti in globokega verovanja, a tudi raznolikosti med ljudmi. Uči jih, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline ključne za skladen medsebojni odnos, so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Številni zahtevajo ukinitev karantene

Že od začetka meseca so mnogi bralci pozivali tako medije kot vlado, da bi za čas kurban bajrama ukinila karanteno, saj nekateri že več kot pol leta niso videli družin. Težava, ki je večina očitno ni razumela, je, da je epidemiološka situacija v Bosni slaba. Danes so pristojni v BiH objavili podatke in priznali, da je bil najslabši dan od začetka pandemije – zabeležili so kar 432 novih okužb.

Kljub temu so se na spletu pojavile številne peticije in tudi strani, na katerih so pozivali ljudi, da bi se na takšen ali drugačen način izognili karantenam, tudi s kratkim postankom na Hrvaškem. Na teh forumih in skupinah na Facebooku so nekateri delili posnetke in povezave na strani, ki trdijo, da je"koronavirus svetovna zarota". Te zarote in strani, ki so jih povzemali predvsem srbski mediji iz začetka korone v marcu, so potem pogosto postali tudi način za širjenje teorij zarote med ljudmi.

Nekateri so tudi kontaktirali novinarja tega članka, odgovor, da epidemiološka situacija v Bosni ni dobra in da morajo upoštevati navodila NIJZ in MNZ, je naletel na večinoma negativne odgovore in pošiljanje povezav na strani polne teorij zarote. Številni ravno zaradi zanikanja prisotnosti koronavirusa tako razumejo, da so prebivalci Bosne prekomerno kaznovani, ker ne smejo vstopiti brez karantene v Slovenijo.