Protestniki v Nemčiji: 'Mir, svoboda, nobene diktature!'

Konec diktature covida-19 je zahtevalo tudi več kot 10 tisoč ljudi, ki so se zbrali na ulicah nemškega Stuttgarta. Večina ni nosila mask, niti ni upoštevala medsebojne razdalje. Shod je spremljalo na stotine policistov, ki na mirnem zborovanju niso posredovali. Stopimo skupaj in pokažimo, iz kakšnega testa smo, pa je v velikonočni poslanici pozval nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, avstrijski kancler Sebastian Kurz pa obljublja, da bo v stotih dneh vsak, ki si to želi, dobil priložnost, da se cepi proti covidu-19.

icon-expand