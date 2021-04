Kurz: V roku 100 dni bo vsak dobil priložnost, da se cepi

Pojasnil je, da želijo v aprilu cepiti vse, ki so starejši od 65 let, v maju vse, ki so starejši od 50 let, nato pa bo cepivo na voljo za vse starostne skupine. S precepljenostjo starejših v maju pa se bodo izboljšale tudi razmere v bolnišnicah, je prepričan Kurz. Zato bodo lahko takrat ljudje znova začeli uživati v turizmu, gastronomiji, kulturi in športu, je dodal.

V Avstriji so trenutno najbolj prizadete predvsem vzhodne dežele, kjer so predvidoma do 11. aprila v veljavi strogi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe. Pri naših severnih sosedih so sicer v soboto poročali o 3283 novih okužbah, umrlo je 37 ljudi. V bolnišnicah je bilo v soboto na zdravljenju 2197 covidnih bolnikov, od tega 531 na intenzivni negi.

V Nemčiji s prvim odmerkom cepili več kot 10 milijonov ljudi

V Nemčiji so s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili več kot 10 milijonov ljudi, kar je več kot 12 odstotkov prebivalcev, je v soboto sporočil nemški minister za zdravje Jens Spahn. Z dvema odmerkoma je bilo v Nemčiji doslej cepljenih 4,3 milijona ljudi.

Kot je dodal Spahn, so doslej v Nemčiji porabili skoraj 10,7 milijona odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech, 700.000 odmerkov cepiva Moderna in 2,9 milijona odmerkov cepiva AstraZeneca. Po podatkih inštituta Roberta Kocha (RKI) so samo v petek v Nemčiji cepili 217.000 ljudi. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v Nemčiji je bila v soboto 131,4. V zadnjem dnevu se je z novim koronavirusom v Nemčji po poročanju tujih tiskovnih agencij okužilo 12.196 ljudi, skupaj doslej 2,8 milijona ljudi. Umrlo je še 68 covidnih bolnikov, skupaj doslej 76.963.

V Turčiji rekordno število novih okužb

V Turčiji so v zadnjem dnevu potrdili 44.756 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od izbruha pandemije, je v soboto po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo turško ministrstvo za zdravje. Rast števila okužb so v državi s približno 83 milijoni prebivalcev zabeležili po tem, ko je vlada v začetku marca sprostila epidemiološke ukrepe. V zadnjih petih dneh oblasti poročajo o rekordno visokem številu novih okužb.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za ponedeljek napovedal ponovno zaostritev ukrepov, vključno s strogim zaprtjem javnega življenja ob koncih tedna zaradi bližajočega se muslimanskega svetega meseca ramazana, ki se letos začne 13. aprila.

Od začetka pandemije se je v Turčiji z novim koronavirusom okužilo 3,4 milijona ljudi, umrlo je približno 32 tisoč bolnikov s covidom.