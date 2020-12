V Avstriji smučanje dovoljeno od 24. decembra dalje, a z omejitvami

Kot kaže smučanje v Avstriji ne bo mogoče za vse. Vsi, ki bodo v državo želeli vstopiti do 10. januarja in ki prihajajo iz države, ki ima v zadnjih 14 dneh več kot 100 primerov okužb na 100.000 ljudi, bodo morali v obvezno karanteno, je v izjavi zapisala vlada. To pomeni, da bodo za ljudi, ki prihajajo iz teh držav, krajše smučarske počitnice onemogočene, poroča Reuters.

Med državami, ki imajo več kot 100 primerov okužb sta na primer Nemčija in Italija. Slabo pa kaže tudi Slovencem, ki bi želeli smučati pri severnih sosedih in nimajo dovolj časa, da bi prestali karanteno. Trenutno je namreč pri nas 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev kar 981.