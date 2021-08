Kustečeva: Dogovarjanja o pogoju PCT za študente in dijake so v zaključni fazi

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je sicer v sredini izjavi medijem pojasnil, da bo izpolnjevanje PCT pogoj za obisk predavanj v novem študijskem letu, s tem tudi soglašajo študentske organizacije. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob predlogu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi za njih veljal pogoj PCT.

Dogovarjanja o tem, kako pripraviti odlok, ki bo urejal pogoj PCT tudi za izobraževalne ustanove, so po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec v zaključni fazi. "Preigravamo vse možnosti, če želimo imeti šole in vrtce odprte, potem se zanesljivo pogovarjamo o PCT pogojih," je dejala v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija.

A kot je izpostavila Kustečeva, pogoj PCT ni neposreden del šolske vsebine, je pa "del uspešnega bivanja v družbi v času epidemije koronavirusa". Kot je še dejala, je nujno treba ločevati med samo vsebino in načinom izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v novem šolskem letu ter ukrepi, ki so povezni s preprečevanjem širjenja virusa.

Ti se po njenih besedah ne spreminjajo. "Kar se spreminja – ker sobivamo z virusom – je povezano s tem, kako lahko na varen način sobivamo z virusom v šolskem prostoru, da izobraževalnih ustanov v prihodnje ne bo potrebno zapirati," je povedala.

Kot je še poudarila, je določanje pogoja PCT primarno v pristojnosti ministrstva za zdravje. Predpogoj pa je po mnenju Kustečeve odgovornost vsakega posameznika, da se odloči za cepljenje ali pa da v prostor vstopa s potrdilom o negativnem PCR-testu.