Kustečeva: Če želimo imeti šole odprte, je izvajanje samotestiranja nujno

Z današnjim dnem bi moral v veljavo stopiti nov vladni odlok o obveznem samotestiranju vseh učencev in dijakov. A ta ukrep se bo zdaj začel izvajati v sredo. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom šolskega ministrstva se bodo izobraževali na daljavo. Ravnatelje skrbi, kako bodo zagotovili izvajanje tega ukrepa, sploh pri najmlajših. Ministrica Kustečeva jim odgovarja, da je to edini način, če želimo, da šole ostanejo odprte.

icon-expand V soboto so osnovne šole le dočakale okrožnico s podrobnimi navodili glede samotestiranja učencev. FOTO: Bobo

Za samotestirane učence in dijake bo veljalo, da za udeležbo v obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT, določajo spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji in v uradnem listu objavila v četrtek pozno zvečer. Testiranje v šolah bo sicer potekalo pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Samotestirati se bodo morali tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci na tretji do šesti stopnji posebnega programa. To bodo storili v domačem okolju, še izhaja iz spremenjenega odloka. Ravnatelji pravijo, da jih vlada s tem postavlja v prve bojne linije za zagotovitev njihovega izvajanja, čeprav imajo na drugi strani številne starše, ki nasprotujejo samotestiranju otrok v šolah, predvsem najmlajših.

icon-expand Simona Kustec FOTO: Bobo

Če želimo imeti šole varno odprte, je izvajanje tega ukrepa nujno, pa vztraja šolska ministrica Simona Kustec. Kot je povedala za TV Slovenija je to namreč "strokovni predlog, kar pomeni, da je stroka tista, ki je ocenila, da je to izvedljivo in da je to tudi varno". Vsa šolska veriga – od učiteljev, ravnateljev, staršev – pa je ob razpravi, kako bo potekal pouk v teh razmerah v prihodnjih mesecih, pogrešala resorno ministrico, ki je bila prejšnje dni v Parizu na zasedanju generalne skupščine Unesca. "Žal se ne morem klonirati. Potrebe mednarodnega dela naše države so tudi tukaj in jih je pač treba narediti," na očitke odgovarja Kustečeva.

Ministrstvo za zdravje je že prejšnji teden zapisalo, da bo upravičencem 15 testov mesečno na voljo od srede, torej hkrati z začetkom veljave obveznega samotestiranja v šolah. Do takrat je upravičencem tako v lekarnah za prevzem na voljo 10 testov. "Hkrati prosimo vse, ki so teste v tem mesecu že prevzeli in jih imajo v zadostni količini, da z dvigom počakajo, da ne bi prihajalo do nepotrebne gneče v lekarnah," so poudarili na ministrstvu.aostrene epidemične razmere so tokrat v ospredje postavile šole, še posebej osnovne.