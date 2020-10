Ob poslabšanju razmer bi najprej zaprli srednje šole in fakultete

Po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec se zelo viša zlasti delež okuženih zaposlenih v osnovnih šolah, ne pa tudi delež zaposlenih v vrtcih in srednjih šolah. Izjemno se viša delež okuženih med srednješolci, ne pa tudi delež med osnovnošolci in otroki v vrtcu, ki ostaja "relativno nizek in stabilen". "Tako imamo zelo pestro sliko stanja, ki nima skupnega imenovalca," je dejala.

Kljub naraščanju okužb ministrica zagotavlja, da vrtci, šole in fakultete ostajajo odprti in da tako bo, dokler bodo to omogočale epidemiološke razmere.

Če bi se stanje z okužbami zelo poslabšalo in bi bilo treba stopnjevati ukrepe, bi to za področje vzgoje in izobraževanja po njenih besedah pomenilo, da bi bilo treba najprej zapirati srednje šole in fakultete. "Tega si iskreno ne želimo, hkrati pa se zavedamo, da je to odvisno zgolj od nas samih," je dejala.

Če bi se število okužb v šolah dramatično povečalo, bi jih lahko po besedah ministrice po potrebi zaprli, tudi še preden bi za državo začel veljati t. i. rdeči scenarij: "A ta trenutek smo daleč od tega." "Iskreno upam, da vzdržimo do počitnic in da vsi skupaj damo vse od sebe. Bolje je, da ostanemo kakšen dan doma, kot da tvegamo, da bi se okužili ali prenašati bolezen," je dejala Kustečeva.