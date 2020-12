Kustečeva: Matura v letošnjem šolskem letu bo

Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranjc je povedala, da je v procesu oblikovanja prilagoditev izvedbe mature v teh posebnih okoliščinah sodelovalo skoraj 200 strokovnjakov različnih pedagoških strok. " Vemo, da zaradi slabših pogojev priprav, odpadlega pouka in pouka na daljavo določenih tem ne bo mogoče predelati dovolj celovito. Vemo, da je učinkovitost tega pedagoškega načina slabša, dijaki morja večji del opraviti sami doma in da se razlike v uspešnosti med njimi povečujejo. Na to računamo ," je dejala Tavčar Kranjčeva. Zaradi vsega tega bodo dijaki na vseh pisnih izpitih in izpitnih nastopih prejeli bonus 10% točk na neuspešno opravljeni del izpita.

" Zavzemamo se za ponovno čim hitrejše varno in postopno odpiranje vseh šol in vrtcev. Vsi potrebni načrti, priporočila in smernice tako na pedagoškem kot epidemiološkem delu so pripravljeni in posredovani šolam ," je dejala ministrica.

Kustečeva je predstavila tudi načrt vračanja otrok v šole. Glede na načrt, se bo prva triada osnovne šole v šolske klopi vrnila s 4. januarjem. Odprli se bodo tudi zavodi in šole za otroke s posebnimi potrebami ter vrtci za varstvo vseh otrok. Nato bodo sledili učenci drugih razredov OŠ in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Kot je še pojasnila, bo pri slovenščini, italijanščini in madžarščini esejsko pisanje prilagojeno z naslovom. Pri matematiki se spreminjata dve stvari - dovoljena bo uporaba računala, dijakom pa bo dovoljena uporaba večjega števila formul, da bodo lažje reševali naloge. Pri tujih jezikih (šest), ki se opravljajo na osnovni in višji ravni, v enem delu dijaki pišejo daljše sestavke. Izbirali bodo lahko med dvema naslovoma.

Predsednik Državne komisije za poklicno izobraževanje Boris Dular je povedal, da poklicna matura ni nič slabša od splošne, je samo drugačna. Poudaril je, da tudi sam podpira vrnitev dijakov v šole. Pooblastili so ravnatelje, da izvedejo učni program prilagojeno, da lahko postavijo prioritetno maturitetne predmete. Tudi oni so se odločili, da za vse pisne dele mature uvedejo bonus 10 % za vse nerešene dele naloge. Pri vseh pisnih delih, kjer to do zdaj še ni bilo, se zagotovi izbirnost. Pri ustnih delih izpitov pa so se dogovorili, da bodo vsebino, ki bo preverjena, zmanjšali za 15 odstotkov.

"To ne bo matura s popustom, bo matura, ki bo verodostojna in bo omogočala, da bodo vsi, ki jo bodo opravljali, lahko dobili poklic in nadaljevali študij," je še dejal Dular.

Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupancje povedal, zakaj so se odločili za bonus. "Če ne bi bilo epidemije, ga zagotovo ne bi predlagali. Iskali smo rešitev za te razmere iz dveh razlogov – v 4. letniku se ne da zagotoviti, da se neka poglavja ne bodo preverjala, ker je v Sloveniji tako, da vrstni redi obravnavane snovi niso predpisani. Drugi razlog je, da je pritisk takšen, da se želje in zahteve povejo naprej."



Zupanc je dejal še, da so preigrali različne variante bonusov in so namenoma iskali takšne, ki bi šibkejšim dali več. S tem bonusom se je izkazalo, da bodo tudi dobri dijaki največ pridobili. Glede same izvedbe mature pa je dejal, da se pripravljajo na izvedbo mature v klasični obliki maja in junija, to je v odprtih šolah in pisanju na papir, a s prilagoditvami v luči omejevanja širjenja epidemije.