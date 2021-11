Od srede samotestiranje v šolah: 'Otroci so ključen dejavnik pri širjenju pandemije'

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus bodo v šolah začeli izvajati v sredo. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli in odredili izobraževanje na daljavo. Ukrepom nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni njihovim pritiskom. A podatki kažejo, da so prav otroci ključen dejavnik pri širjenju pandemije, opozarja podatkovni znanstvenik Aleks Jakulin, član ekipe Covid-19 Sledilnika. Podobno je povedal tudi pediater Denis Baš, ki hkrati poudarja, da je samotestiranje enostavno, neboleče in ne pušča posledic.

icon-expand Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja. FOTO: Dreamstime

Medtem ko so pomisleke glede samotestiranja izrazili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, je ministrstvo za šolstvo danes za ravnatelje pripravilo še eno srečanje na daljavo, kjer bodo dodatno pojasnili spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom v delu, ki se nanaša na šolstvo. "Otroci so ključen dejavnik pri širjenju pandemije. V preteklosti se je dokaj nespametno mislilo, da se otroci ne okužijo. V resnici se okužijo in okužbo širijo, kažejo podatki," je za 24ur.com povedal Aleks Jakulin, član ekipe Covid-19 Sledilnika, sicer nekdanji profesor statistike in raziskovalec na prestižni univerzi Columbia v New Yorku. "Četudi otroci redko umrejo, ima velik delež otrok dolgotrajne posledice," je dodal. Po njegovih besedah je nepojmljivo, da imajo recimo otroci na Floridi obvezno uporabo mask v šolah, pri nas pa se glede tega zapleta. Testiranje je po njegovem mnenju vsekakor dobra ideja: otroci mogoče lahko na hitro prebolijo covid-19, ampak okužijo in težko zbolijo pa tisti, ki so v stiku z njimi, to so dedki, babice, starši, sorodniki, tudi učitelji. Ob tem je spomnil na primer s Kitajske, kjer sta dva otroka naprej okužila 226 ljudi. 'Pediatri podpiramo varno šolsko okolje in ti ukrepi so namenjeni temu' O ukrepih v šolstvu je na današnji vladni novinarski konferenci spregovoril tudi pediater Denis Baš. "Ne podcenjujmo otrok. V naših ambulantah prejemamo vprašanja, kako bo otrok v času pouka zdržal z masko, kako se bo samotestiral. Otroci se hitro privadijo. Maska ne povzroča nobenih težav s kisikom," je izpostavil.

icon-expand Denis Baš FOTO: Twitter

"Otroci si v tej starosti dnevno vrtajo po nosu. Stvar je enostavna in neboleča, ne pušča posledic. S tem otroka, ki še nima znakov okužb, izločimo iz razreda in preprečimo širjenje okužb," je povedal in dodal, da ob tem ne smemo nikoli pozabiti, da so v šolah tudi otroci, ki imajo zdravstvene težave, ki bi jim bolezen lahko povzročila velike težave. Kot je še izpostavil, imajo otroci doma družinske člane, ki so tudi lahko zdravstveno zelo ogroženi in zaradi okužb lahko resno zbolijo. "Pediatri podpiramo varno šolsko okolje in ti ukrepi so namenjeni temu," je dejal. Vse odrasle poziva, naj s cepljenjem omogočijo otrokom, da ne bodo imeli še dodatkih stisk: "Predstavljajte si stisko otroka, ko mora njegov starš v bolnišnico, celo na intenzivno nego." Ob vse bolj zaostrenih razmerah v bolnišnicah zaradi porasta števila covidnih bolnikov se je oglasila tudi vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Meni, da je trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji odraz ekstremnega egoizma. "Ukrepi so dobri in primerni, dokler nam jih ni treba upoštevati in izvajati," je navedla. Po njenih besedah žal časa ni več, zato je opozorila, da moramo vsi prispevati svoj del, saj bodo le na ta način šole ostale odprte, zdravstveni sistem pa ne bo odpovedal. Kustec: 'Zaupajte stroki, da bodo otroci lahko obiskovali pouk v šolah' Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v video nagovoru prosila, naj vsi pomagajo in zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah. Ministrica je opozorila, da je ta trenutek novi koronavirus med nami prisoten bolj kot kadar koli prej. "Naša naloga v šolskem prostoru ta trenutek je, da naredimo vse, kar lahko, da bodo naši otroci in njihovi učitelji navkljub vsemu lahko čimbolj običajno živeli dalje," je dejala ministrica.

icon-expand Simona Kustec FOTO: Bobo

Po njenih besedah je edini način, da šola ostane varen prostor in bo lahko še naprej odprta, da učenke in učenci obvezno nosijo zaščitno masko in upoštevajo priporočila epidemiološke stroke ter se obvezno samotestirajo. Kustečeva je še dejala, da čas, v katerem živimo, od nas zahteva veliko razumevanja in strpnosti. "Hvala za vso vašo pomoč, da bodo šole še naprej lahko ostale varen prostor za šolanje," je zaključila Kustečeva.