Kustečeva: Vse ukrepe bomo izvedli prej, kot pa zaprli šole

"Vse ukrepe bomo izvedli prej, kot pa zaprli šole," je zagotovila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Po njenih besedah se na ministrstvu zavedajo, da zaradi božično-novoletnih praznikov prihajajo zahtevni dnevi in da bodo imele nekatere šole veliko dela zaradi večje obolevnosti in karanten. S temi šolami bodo po njenem zagotovilu v stiku in bodo skupaj iskali načine, kako organizirati delo.

Šole lahko dajo predlog, da se izobraževanje prenese na daljavo. "A v takih primerih bo šlo za posamezne primere," je pojasnila. "Naredili bomo vse, da to ne bo sistemska odločitev," je dodala.

Tistih, ki se ne želijo samotestirati na novi koronavirus in se zato izobražujejo na daljavo, je po podatkih šol en odstotek, je povedala ministrica. Po njenih besedah se v skladu s strokovnimi ocenami njihovega znanja ne preverja. Glede na pogovore z Zavodom RS za šolstvo v zadnjih dneh o ocenjevanju tistih, ki pouku sledijo v prostorih šole, pa je strokovna usmeritev ta, da ostaneta dve ocenjevalni obdobji, medtem ko naj se število ocen zmanjša, je pojasnila.