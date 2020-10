Kužna 2,5 odstotka prebivalcev: 'Kot da bi epidemija eksplodirala'

V prvem valu epidemije se je po ocenah IJS okužil približno odstotek prebivalcev oziroma vsak stoti prebivalec. V drugem valu so se do zdaj okužili približno štirje odstotki prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno 2,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 40. prebivalec, in hitro raste. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno pet odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 20. prebivalec.

"Virus je prvi obrambni zid ukrepov z 9. oktobra prebil, kot da ga ne bi bilo. Zdaj je prodrl že do naslednjega obrambnega zida, ki smo ga postavili z ukrepi 16. oktobra. Upam, da bo zdržal. Ključen bo ta vikend in začetek naslednjega tedna, in če nam ga bo uspelo ubraniti, smo zmagali. Bo pa težko, ker se virus hitro razmnožuje in ga je vedno več. K sreči smo postavili že nov obrambni zid z ukrepi, sprejetimi 20. oktobra, in pravkar postavljamo še enega, najmočnejšega, s še ostrejšimi ukrepi,"dodajajo na IJS.

Ob tem na IJS vse prebivalce Slovenije pozivajo k doslednemu spoštovanju sprejetih ukrepov."Če epidemije ne bomo uspeli sami pravočasno ustaviti, nas bo ustavila ona (...). Čuvajte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je velika," so dodali ob tem.