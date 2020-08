Ladja z okuženo posadko bo v Koper priplula jutri zjutraj

Kot smo poročali včeraj, je na poti v Koper tovorna ladja, na kateri sta s koronavirusom okužena najmanj dva člana posadke. Gre sicer za tovorno ladjo grškega ladjarja, ki iz Južne Afrike v slovensko pristanišče pelje železovo rudo.

Z Uprave RS za pomorstvo, kjer so pristojni za izdajo dovoljenja kapitanom ladij za vplutje v luko, so nam sporočili, da bo dotična ladja v Koper prispela jutri zjutraj.

"Ladja se bo usidrala na sidrišču v koprskem zalivu. Vzeli se bodo brisi vseh članov posadke. Po znanem izidu se bo ravnalo po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),"je povedal vodja oddelka za nadzor prometa in reševanje Primož Bajec.

Spomnimo

Na ladji sta med 32-člansko posadko najmanj dva okužena s koronavirusom.

Na NIJZ so že pripravili ustrezen protokol ravnanja in ga "uskladili s ključnimi deležniki", je včeraj poročalo Delo. Če bo okužen večinski del posadke in ladja ne bo mogla nadaljevati plovbe, bodo s pomočjo zunanjega ministrstva morali poiskati način za menjavo posadke in repatriacijo okuženih. V primeru, da bo kdo potreboval hospitalizacijo, mu bo to omogočeno pri nas. Večina članov posadke je s Filipinov, med njimi je tudi nekaj Grkov.

Tovorna ladja sicer ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje, saj bo šlo za izolirano plavajočo enoto sredi zaliva. Za katero ladjo gre, pristojni ne želijo razkriti, saj se bojijo tožbe lastnika.