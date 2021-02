Lancet: Rusko cepivo proti covidu-19 91,6-odstotno učinkovito

Rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V je 91,6-odstotno učinkovito, so pokazali rezultati zadnje faze kliničnega testiranja cepiva, ki so jih objavili v znanstveni reviji Lancet. Cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito pri vseh starostnih skupinah, vključno s starejšimi od 60 let. Prošnjo za registracijo cepiva v EU so ruske oblasti vložile 20. januarja.

icon-expand Rusko cepivo Sputnik V. FOTO: AP

Ruske oblasti so cepivo Sputnik V, imenovano po sovjetskem satelitu, registrirale avgusta lani, in sicer več mesecev pred objavo rezultatov zadnje faze obsežnega kliničnega testiranja. To je v strokovni javnosti vzbudilo dvome o njegovi učinkovitosti in varnosti. Vendar pa je analiza podatkov več kot 20.000 udeležencev kliničnega testiranja, med katerimi sta dve tretjini prejeli cepivo, tretjina pa placebo, pokazala, da je cepivo po dveh odmerkih več kot 90-odstotno učinkovito.

"Razvoj cepiva Sputnik V je bilo tarča kritik zaradi neprimerne naglice, ubiranja bližnjic in pomanjkanja preglednosti," sta opozorila strokovnjakaIan Jones z Univerze v Readingu in Polly Roy z Londonske šole za higieno in tropsko medicino. Kot sta zapisala, je imunost, potrebna za preprečevanja bolezni, nastala v 18 dneh po prvem odmerku. Ta zaščita je veljala za vse starostne skupine, vključno s starejšimi od 60 let. Rezultati kažejo, da je učinkovitost cepiva Sputnik V primerljiva z učinkovitostjo cepiv Pfizerja in BioNTecha ter Moderne. Ruske oblasti so 20. januarja pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) vložile prošnjo za registracijo cepiva proti covidu-19 Sputnik V v Evropski uniji. Pred končano zadnjo fazo testiranj je Rusija že začela množično kampanjo cepljenja za državljane, starejše od 18 let. Po podatkih ruskega sklada za neposredne naložbe, ki je pomagal razviti cepivo, je Sputnik V registriralo že več držav, vključno z Belorusijo, Venezuelo, Bolivijo in Alžirijo, začasno dovoljeno za njegovo uporabo je izdala tudi Madžarska, kamor danes prihaja prva pošiljka cepiva, ki bo zadostovala za cepljenje 20.000 ljudi. Ogromni prihodki od prodaje cepiva Pfizerja in BioNTecha Prihodki od prodaje cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvili ameriška farmacevtska družba Pfizer in nemška družba BioNTech, bi lahko letos dosegli 15 milijard dolarjev (12,4 milijarde evrov), so danes sporočili iz Pfizerja. Če bodo sklenili dodatne dobavne pogodbe, bi bil lahko končni znesek še višji. Lani je Pfizer ustvaril 41,9 milijarde dolarjev prihodkov oz. dva odstotka več kot leto prej, dobiček pa se je skrčil za 41,4 odstotka, na 9,6 milijarde dolarjev. V zadnjem lanskem četrtletju je bilo čistega dobička za 594 milijonov dolarjev, potem ko je družba v enakem obdobju leto prej ustvarila 337 milijonov dolarjev čiste izgube.

Evropska komisija je dovoljenje za uporabo cepiva, ki sta ga razvila Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, izdala 21. decembra, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa deset dni pozneje. V ponedeljek sta Pfizer in BioNTech sporočila, da bosta povečala dobavo cepiva proti covidu-19 za Evropsko unijo. Obljubila sta do 75 milijonov dodatnih odmerkov cepiva v drugi četrtini leta. Na Švedskem cepivo AstraZenece priporočili mlajšim od 65 let Švedski Nacionalni urad za javno zdravje (FHM) je priporočil, da se cepivo AstraZenece, ki je dovoljenje za pogojno uporabo v EU dobilo v petek, "najprej" ponudi ljudem, starim od 18 do 65 let. Cepivi proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTecha in Moderne pa bi morali ponuditi predvsem starejšim od 65 let. Podobno priporočilo so v zadnjih dneh izdali tudi v nekaterih drugih članicah EU, in sicer v Nemčiji, Avstriji in Italiji, kjer so pristojne zdravstvene oblasti prav tako svetovale, naj pri cepljenju starejših dajo prednost drugim že odobrenim cepivom.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer v petek uporabo tega cepiva, ki sta ga razvila AstraZeneca in oxfordska univarza, priporočila za osebe, starejše od 18 let. Kljub ugibanjem, da bi lahko Ema uporabo tega cepiva zaradi navedb o slabši učinkovitosti pri starejših odobrila za ožjo starostno skupino, ga je na koncu odobrila za starejše od 18 let, torej za podobno široko starostno skupino kot v primeru drugih dveh cepiv.