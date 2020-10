Lastniki nepremičnin na Hrvaškem lahko gredo čez mejo – če je to nujno

Od 20. oktobra je vsem prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oz. oskrba ali nega družinskih članov.

Izjeme pa so še dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev in zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona in dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je prehod v drugo regijo možen zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, ki pa po novem velja za člane istega gospodinjstva in ožje družinske člane lastnika zemljišča, ki so: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve, kadar potujejo skupaj.

Po besedah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsaslednje velja tudi, ko je nepremičnina v tujini in je tako tranzit čez regije v drugo državo dovoljen. Ni pa več izjema koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev.

Dovoljen je tudi tranzit oseb, ki so vstopile v državo, do sosednje države ali do svojega prebivališča v Sloveniji.