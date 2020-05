Latinska Amerika ima večje število novih primerov okužb kot ZDA in Evropa

Po svetu so potrdili že več kot 5,1 milijona okužb s covid-19 in skoraj 333.000 smrtnih žrtev. Več kot milijon in pol potrjenih primerov je v ZDA, številke pa strmo rastejo tudi v Latinski Ameriki. Regija ima že tri dni zapored več novih primerov kot Evropa in ZDA, razmere pa so najhujše v Braziliji, kjer je zaradi novega koronavirusa umrlo že več kot 20.000 ljudi. Kitajska pa zaradi "velike negotovosti" ob pandemiji ne bo dosegla ciljne gospodarske rasti.

Novo žarišče okužb s covid-19 je očitno postala Latinska Amerika, saj ima že tretji dan zapored večje število novih primerov kot ZDA in Evropa. Najhuje je v Braziliji, kjer je umrlo že več kot 20.000 ljudi, včeraj rekordnih 1188. V državi relativno malo testirajo, zato tudi predvidevajo, da je realno število okuženih veliko večje, kot je uradno število: 310.000 okužb. Kljub razmeram (število smrtnih žrtev se je podvojilo v enajstih dneh) to brazilskega predsednika Jairja Bolsonarane skrbi, nasprotno, poziva že k sproščanju ukrepov in odpiranju gospodarstva. Guverner zvezne države Sao Paulo, ki je najhuje prizadeta, je že komentiral, da se ne borijo samo proti novemu koronavirusu, ampak tudi proti "bolsonarovirusu". Tako kot v ZDA imajo tudi v Braziliji zvezne države pristojnost za sprejemanje omejevalnih ukrepov.

icon-expand Poleg Brazilije je v Južni Ameriki hudo tudi v Peruju in Mehiki. FOTO: AP

Po podatkih univerze John Hopkins je število primerov po svetu sicer že 5,1 milijona, smrtnih žrtev pa skoraj 33.000. Na Japonskem so v treh prefekturah – Osaka, Kjoto in Hjogo – preklicali izredne razmere, še vedno pa so v veljavi v Tokiu in Hokaidu. V četrtek so sicer potrdili 43 novih primerov in 19 smrti, kar vse skupaj pomeni nekaj več kot 17.000 potrjenih okužb in 809 smrti. Kar 700 teh primerov in vsaj 13 smrti je povezanih s potniško ladjo Diamond Princess, ki je bila v zalivu Jokohama februarja zasidrana kar dva tedna.

V ZDA so potrdili več kot 25.000 novih primerov okužb in 1263 smrti. Vseh 50 zveznih držav se je znova delno odprlo, čeprav so v mnogih v zadnjih dneh opazili ponovni rast števila okužb v primerjavi s prejšnjim tednom. Ameriški predsednik Donald Trumpje v Michiganu, kjer se poleg pandemije spopadajo tudi s poplavami, obiskal tovarno Ford, kjer v času krize izdelujejo ventilatorje in zaščitno opremo. Tokrat je prah dvignil s tem, ker pred kamerami ni želel nositi zaščitne maske, rekoč, da "medijem ne želi dati tega užitka".

icon-expand Donald Trump na obisku v tovarni Ford FOTO: AP

Raziskovalci s prestižnega londonskega Imperial Collegea so ocenili, da epidemije v ZDA še zdaleč ni konec, saj so bili okuženi le štirje odstotki populacije. Tudi v najhuje prizadetih zveznih državah je okužena manj kot četrtina populacije. V New Yorku se je okužilo 16,6 odstotka ljudi, medtem ko na primer v Kaliforniji in Mainu manj kot odstotek. "Ocenjujemo, da epidemija v ZDA ni pod nadzorom. Pri sproščanju trenutnih ukrepov je treba biti previden,"so opozorili raziskovalci. Kitajska se spopada z velikimi gospodarskimi izzivi Drugo največje gospodarstvo na svetu je pandemija covid-19 močno prizadela. V prvem četrtletju leta se je gospodarstvo skrčilo za 6,8 odstotka. To je bil prvi padec od leta 1992, ko so začeli objavljati podatke po četrtletjih. Prvič v skoraj dveh desetletjih kitajski premier Li Kećiang v svojem poročilu ni omenil cilja glede rasti kitajskega gospodarstva v tekočem letu. Dejal je le, da bo Peking dal prednost "stabilizaciji zaposlenosti ter zagotavljanju življenjskega standarda". Po napovedih naj bi zaradi pandemije zadolževanje kitajske države preseglo kritične tri odstotke gospodarske proizvodnje, in sicer na 3,6. Kitajska po navedbah dpa načrtuje posebna posojila ter znižanje davkov in dajatev. "To so izredni ukrepi v neobičajnih časih," je še dejal Li.