Latinska Amerika z rekordnim številom smrti

Najhuje je v Braziliji, kjer so potrdili skupno okoli 2,9 milijona okužb in 98.500 smrti. Po številu mrtvih sledi Mehika, kjer je zaradi covida-19 umrlo že več kot 50.000 ljudi.

V Latinski Ameriki in na Karibskem otočju so do petka skupno potrdili 213.120 smrti, povezanih s covidom-19, kar je 460 več kot v Evropi. V zadnjem tednu so 44 odstotkov novih smrti na svetu, kar je 18.300 od 41.500, potrdili v Latinski Ameriki. Skupno so potrdili tudi več kot 5,3 milijona okužb.

Skupno so od prvega izbruha konec lanskega leta na Kitajskem po svetu potrdili več kot 19 milijonov okužb z novim koronavirusom in 715.000 smrti. Izbruhe so nedavno zabeležili na območjih, kjer se je zdelo, da so virus že omejili, postopoma pa se veča število okužb v Indiji in Afriki.

Predvsem Indija se spopada s pospešenim širjenjem koronavirusa. V zadnjih treh tednih se je namreč število okužb podvojilo in so v petek ob več kot 60.000 novih okužbah presegli mejnik dveh milijonov okužb.

S tem je Indija postala šele tretja država na svetu za ZDA in Brazilijo, ki je potrdila več kot dva milijona primerov. Zaradi koronavirusne bolezni 19 pa je umrlo 41.500 ljudi. Čeprav je premier Narendra Modi v marcu uvedel stroge omejitvene ukrepe, so jih medtem zaradi vplivov na gospodarstvo odpravili.

Pravo število okužb in mrtvih v državi z več kot milijardo ljudi pa je po oceni strokovnjakov še večje.

Vidijo pa pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) nekaj pozitivnih trendov v Afriki. Kot je povedala Mary Stephan iz regionalne pisarne WHO za Afriko, se države kljub omejitvam trudijo po najboljših močeh. Ponekod so v zadnjem času zabeležili tudi po okoli petino manj novih okužb, se pa vseeno bojijo novega vala.

Italija do začetka septembra podaljšala več ukrepov

Italijanska vlada je v petek sporočila, da bodo do 7. septembra podaljšali obvezno nošenje zaščitnih mask in druge podobne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Bodo pa od 15. avgusta v državi spet dovoljene ladje za križarjenje, od 1. septembra pa sejmi.

Premier Giuseppe Conte je Italijane pozval, naj bodo še naprej oprezni. "Italija je prva zahodna država, ki jo je prizadela epidemija covida-19, smo pa tudi prva država, ki je našla pot iz najhujše faze pandemije. Tu gre zahvala tudi odgovornemu ravnanju državljanov," je povedal.

Čeprav je epidemiološka slika stabilna, obstajajo kazalniki, da se rahlo veča število okužb. V Italiji so sicer v petek potrdili 552 novih okužb z novim koronavirusom.