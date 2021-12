'Sramotno in nizkotno' širjenje lažne zgodbe o smrti novorojenčkov v Postojni

Kot trdijo razpečevalci informacije, naj bi bila novica o smrti novorojenčkov zavita v skrivnost. Toda, kot pravijo v postojnski porodnišnici, je zgodba povsem izmišljena in jo v celoti zavračajo. "Smo porodnišnica, v kateri zaposleni svoje delo opravljamo s srcem in dušo, predvsem pa na najvišjem strokovnem in profesionalnem nivoju, zato nas take grozljive in lažne zgodbe globoko prizadenejo," je v izjavi zapisal kolektiv porodnišnice.

Odzval se je tudi predsednik sveta zavoda postojnske bolnišnice Uroš Petohleb, ki je širjenje izmišljene zgodbe označil za sramotno in nizkotno. "Nimam komentarja na kaj takega. Kot predsednik SZ Bolnišnice Postojna sem prizadet in užaloščen. Smo najboljša porodnišnica in bolnišnica za ženske bolezni v Sloveniji, naš kolektiv si ob vsem, kar daje od sebe za svoje bolnice, tega res ne zasluži."