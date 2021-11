Lažna novica o 'razkritjih' medicinske sestre iz UKC vzniknila na ruskih omrežjih

Spletna stran je članek objavila v torek, 23. novembra. "Informacija, ki prihaja iz Slovenije, bo, če se bo potrdila njena resničnost, povzročila nepredstavljivo svetovno reakcijo," piše v uvodu. Ob tem je priložena povezava do profila nasprotnikov cepljenja na platformi VKontakte, ki navajajo, da je v nedeljo, 21. novembra, "v Sloveniji izbruhnil škandal, o katerem danes govori vsa Slovenija", v isti sapi pa avtor trdi, da naj bi dogodek, ki se je odvil sredi belega dne, pred televizijskimi kamerami in novinarji, v javnosti povsem zatajili.

"Cepilni škandal v Sloveniji – stekleničke imajo kodna števila za placebo, cepivo in smrtno dozo," se glasi naslov na spletni strani, ki je bila leta 2016 registrirana na Islandiji, lastnik strežnika pa je registriran v srednjeameriški državi Belize. Informacija je, kot kaže, najhitreje zakrožila po družbenem omrežju VKontakte, ruskem ekvivalentu omrežja Facebook, in sicer predvsem na profilih nasprotnikov cepljenja, kateri objave so bile že večkrat znanstveno ovržene. Razširila pa se je tudi v ameriške "alternativne medije" .

V soboto, 20. novembra (še eno od neskladij, ki jih v članku kar mrgoli), naj bi namreč pred kamere in številne novinarje stopila glavna medicinska sestra v UKC in nagovorila zbrane novinarje. "Pokazala jim je kode s končnim številom 1, 2 ali 3, ter nato razložila pomen teh števil. Število 1 predstavlja placebo, število 2 klasično mRNA-cepivo, število 3 pa pomeni, da steklenička vsebuje gen ONC, povezan z adenovirusom, ki med drugim prispeva k razvoju raka. Tisti, ki bodo prejeli cepivo s končnim kodnim številom 3, bodo v dveh letih razvili raka mehkega tkiva," o neobstoječem dogodku pred neobstoječimi novinarji poročajo spletne strani in nekateri uporabniki ruskega družbenega omrežja.

Glavna medicinska sestra, ki jo označujejo za žvižgačko, naj bi nadzirala cepljenje v UKC Ljubljana in nato dala odpoved. "Dejala je, da je bila osebno priča cepljenju vseh politikov in tajkunov ter da so prav vsi dobili pripravek s končno številko 1. Medijem je bilo naročeno, naj povsem zakopljejo to novico, zato potekajo hudi napori za preprečitev njenega širjenja." Članek vsebuje še povezavo od enega od videov, ki so bili objavljeni na profilu slovenskih nasprotnikov cepljenja. Ta naj bi se nanašal na vsebino "članka", čeprav je bil objavljen pred skoraj štirimi meseci, 30. julija.

Nič od zgoraj navedenega ne drži. Četudi odmislimo datumsko neskladje, ki štrli iz omenjenih objav, povezav in profilov, ne moremo mimo dejstva, da izjave glavne medicinske sestre za medije v zadnjih dneh sploh ni bilo. To so nam tudi potrdili v UKC Ljubljana, kjer pravijo, da zadnjih nekaj dni odgovarjajo na tovrstna vprašanja, ki prihajajo iz tujine. "To zgodbo in vse njene različice zanikamo. Gospa na omenjenem videoposnetku (objavljenem 30. julija, op. p.) ni glavna medicinska sestra UKCL. Gospa na omenjenem videoposnetku ni zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in po nam dostopnih podatkih nikoli ni bila. Tovrstni dogodek se ni zgodil v naši ustanovi."

Prav tako resnična glavna medicinska sestra v UKC, mag. Zdenka Mrak, še vedno opravlja svoje delo, so še dodali v UKC Ljubljana in znova pozvali k cepljenju.