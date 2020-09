Lažna novica: v UKC je zaradi maske hospitalizirana zdrava 19-letnica

V zadnjih tednih se, predvsem zaradi pospešenega širjenja lažnih novic, pojavlja vse več nenavadnih zgodb. Številni jih seveda samo delijo. Gre le za dokaz, da maske ne delujejo in nas zastrupljajo! Plandemija. Načrt. Pa da bo takoj jasno: na UKC Ljubljana zaradi nošenja maske ni hospitalizirane 19-letnice.

Zgodba 19-letnice v UKC Ljubljana zaradi vnetja pljuč je edinstvena zgodba, ki se je zgodila v številnih državah in jezikih po svetu. Nekateri ljudje imajo očitno agendo, željo, marketinško pobudo ali kakršen koli drug razlog, ki ga je možno najti v slovarju, in preoblikujejo zgodbe na internetu ter jih objavijo. Seveda jih tudi malo prilagodijo, delitev pa imajo te zgodbe na tisoče. A to so izmišljotine, ki vzbujajo še več odpora pri tistih, ki mislijo, da gre za načrtno zastrupljanje naroda, družbe in otrok.

icon-expand

Ta pripoved gre tako: "Moja hči je stara 19 let. Zdrava. Dela v veliki verigi trgovin z živili. Pred dvema tednoma se je pričela slabo počutiti. Bolečine na boku in hrbtu. Slabost. Bolečina v prsnem košu. Prvi zdravnik jo je poslal na rentgen prsnega koša. Nekaj se je "pokazalo"na desni strani. Poslana je bila že na MRI. Večstranski pregled. Ultrazvok predelov hrbta in trebuha. NIČ. Medtem pa v službi ni mogla dihati. Bolečina v prsnem košu. Pohitela je na prvo pomoč … Dali so jo v karanteno, ter jo testirali na covid-19. Objava potem še malo nadaljuje tako, da vam mediji prikrivajo to zgodbo, da je zdaj uboga reva zaradi maske ostala brez vsega. Zanimivo je, da se je ta uboga 19-letnica pojavila, po tem ko smo na kratko pregledali družbena omrežja, še v Bosni, Srbiji, na Hrvaškem se ne morejo odločiti, ali je v Splitu ali Zagrebu, Rusiji in kot izvorna lažna novica v ZDA. In verjetno potuje skozi čas, saj je bila na spletu stara 16 in celo 17 let! Mlada. Sama, ker nihče ne sme biti z njo. Izkazalo se je, da gre za pleuritis. Okužbe zunanje sluznice pljuč. Tako so ji povedali. Vzrok za to je MASKA, ki jo je nosila več kot 8 ur na dan, 5 do 6 dni v tednu ter vdihovala lastne bakterije. Ogljikov dioksid … to je povzročilo okužbo."

To zgodbo je bilo možno prvič zaznati maja 2020, in sicer na angleškem (ameriškem) delu družbenih omrežij. Prvotna varianta je bila še bolj osebna. Šlo je za skrito objavo, ker mami niso dovolili, da bi o tem govorila. Žrtev zarote. Plandemije.

icon-expand

Trditev, da lahko vdihavanje lastnega izdihanega zraka, ki vsebuje viruse in bakterije, povzroči okužbo, ni podprta in je nelogična. Čeprav je res, da lahko plevritis povzročajo mikrobne okužbe, poleg travm, raka, avtoimunih bolezni, nekaterih zdravil in drugih vzrokov, ni dokazov, da bi stanje lahko povzročilo nošenje obrazne maske. Če nekdo izdihuje viruse in bakterije, je že okužen. Širjenje okužbe bi bilo v veliki meri odvisno od tega, kako dobro se imunski sistem osebe bori proti okužbi, ne pa od tega, ali je vdihal mikroorganizme, ki jih je prej izdihnil.

icon-expand 1. V bolnišnicah v veliki večini NI sterilnega okolja. 2. SSKJ je pomemben 3. Maske se res zapackajo - menjajte jih redno! 4. "Vlaga v zraku, ki ga izdihujete, je idelano gojišče za viruse in BAK-TERIJE" (to nima smisla). FOTO: Twitter