Lažni testi na Kitajskem zbujajo skrb, da se pandemija nikoli ne bo končala

Članek je opozoril, da bi lažno poročanje o rezultatih testov nukleinske kisline lahko povzročilo nadaljnje širjenje virusa, kar bi privedlo do še več testiranj in večmesečnih blokad. Ista medijska hiša je v ponedeljek objavila članek, ki je še vedno na spletu, o več kot 30 podjetjih za testiranje virusov na Kitajskem, ki jih vsa nadzoruje isti delničar, ki je bil že večkrat kaznovan. Prejšnji teden so zdravstvene oblasti mesta Landžov eno od teh podjetij obtožile, da je o nekaterih pozitivnih rezultatih testov poročalo kot o negativnih. Trenutno sicer ni jasno, v kolikšni meri gre ali za goljufanje ali je zaradi velike količine testov slednje le težko natančno obdelati.

Razočaranje kitajskih prebivalcev v zvezi z nadzorom covida je vse bolj usmerjeno v zahteve testiranja in velike posle, ki so posledica testiranja. Na kitajski različici Twitterja, Weibu, je bil v torek zjutraj priljubljen ključnik: "Če se kaos s testiranjem virusov ne ustavi, se pandemija morda nikoli ne bo končala." Ključnik se je nanašal na naslov zdaj že izbrisanega mnenja iz publikacije, ki jo nadzira People's Daily, časopis kitajske komunistične partije. V članku je bilo namreč navedenih več primerov domnevno ponarejenih rezultatov testiranja letos po vsej državi, vključno z mestoma Šanghaj in Peking.

V torek je kitajski uradnik na tiskovni konferenci dejal, da so mesta Peking, Hefei in Šijiazhuang med drugim odkrila težave pri nekaterih podjetjih za testiranje virusov in jih kaznovala. Opravili so tudi kriminalistične preiskave nekaterih institucij in posameznikov, je dodal.

V zadnjem mesecu je več velikih mest po celinski Kitajski poročalo o porastu okužb, kar je povzročilo ponovne zapore. Študenti in večje skupine ljudi so konec tedna organizirali javne demonstracije, da bi protestirali proti nadzoru covida, politiki, ki vztraja že skoraj tri leta. Omejitve so letos postale še strožje, saj so si oblasti prizadevale izslediti in zajeziti bolj nalezljivo različico omikron. Glavno mesto Peking, Šanghaj in številni deli države že mesece zahtevajo redno testiranje na virus za potovanje ali vstop na javna mesta, kot je supermarket. Pekinške mestne oblasti so v sredo sporočile, da se ljudem, ki večinoma ostajajo doma, ne bo treba redno testirati, podobno so v začetku tedna napovedali za dele mesta Guangdžov.

Testiranje: velik posel

CNBC je izbral 15 javno objavljenih kitajskih podjetij za testiranje na koronavirus in ugotovil, da so v prvih treh četrtletjih leta poročala o skupnem prihodku v višini 11,6 milijarde evrov. Vsi njihovi prihodki sicer ne izvirajo nujno iz testiranja, toda njihovo poslovanje je letos do konca septembra zabeležilo velike dobičke. Sedem podjetij je poročalo, da so se prihodki v tem času skoraj podvojili, pri enem pa so se prihodki celo skoraj početverili, so pokazali podatki.

V prvi polovici leta se je na Kitajskem registriralo 237 podjetij, povezanih s testiranjem virusov, kar je 51,9 odstotka več kot pred letom dni, glede na kitajsko poslovno zbirko podatkov Qichacha.

Do začetka tega leta so testiranje na virus izvajale predvsem bolnišnice in za vstop na javna mesta v nekaterih mestih negativni rezultati niso bili potrebni. Analitiki so dejali, da bi lahko redno testiranje oblastem pomagalo hitreje zajeziti okužbe. Po zaprtju Šanghaja v začetku aprila so številna mesta, vključno s Pekingom, tako začela postavljati več kioskov za PCR-testiranje.