Vrtec v Cerkljah ob Krki ostaja zaprt, polovica zaposlenih lažno pozitivnih

Polzela, Murska Sobota, Kranj, Ajdovščina. Vsem tem krajem je skupno, da so imeli na množičnem testiranju s hitrimi testi, ki jih je dobavilo zloglasno podjetje Majbert Pharm , zelo slab rezultat, na koncu pa se je izkazalo, da je šlo "le" za lažno pozitivne teste. To pa je privedlo do nemalo sitnosti z organizacijo dela v šolah in vrtcih, saj so morali zaposleni, ki so imeli sprva pozitiven test – čeprav v resnici niso bili okuženi – ostati doma.

A da gre očitno tudi tukaj za lažno pozitivne teste, kaže obvestilo, ki ga je na svoji spletni strani objavilo vodstvo vrtca: "Vse delavke vrtca in šole, ki so bile na hitrem testu pozitivne, so bile na PCR-testu negativne. Tako 10. 2. 2021 odpiramo vrtec in delamo 'normalno'," je staršem sporočila tamkajšnja ravnateljica dr. Maja Matrić .

No, s podobno zgodbo se nam zdaj javljajo še iz Cerkelj ob Krki, kjer danes kljub odpiranju vrtcev za vse otroke po vsej državi tam ostajajo zaprti. To nam je sporočil bralec, ki se je zaskrbljeno spraševal, kako naj gre danes v službo, saj otroka nima kam dati, na praznični ponedeljek jih je namreč presenetilo obvestilo, "da ne moremo pripeljati otrok v vrtec, ker je bilo 50 odstotkov vzgojiteljic pozitivnih na hitrih testih" .

"Kar se tiče strokovnosti odvzema brisov, ni bilo težav"

Spomnimo še na včerajšnje dogajanje na Ajdovskem. Po dopoldanskem testiranju šolnikov v ajdovski in vipavski občini ter visokem odstotku pozitivnih hitrih testov so po posvetu z epidemiologinjo vsem pozitivnim popoldan odvzeli bris s PCR-testi, ki so pri vseh pokazali, da so negativni.

Na dopoldansko testiranje je prišlo 526 ljudi, poleg 420 šolnikom so brise s hitrimi testi odvzeli tudi nekaterim zaposlenim v gospodarstvu in trgovini. Skupno je bilo pozitivnih 21, zato je epidemiologinja na testiranje s PCR-testi popoldan poslala 20 oseb, 12 od teh je bilo učiteljev iz Osnovne šole Dobravlje. Rezultati PCR-testov so pokazali, da so bili hitri testi lažno pozitivni, vsi odvzeti vzorci so bili namreč negativni.

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar je za STApovedal, da je ista ekipa hitre teste opravljala na vseh lokacijah v ajdovski in vipavski občini, veliko odstopanje, kar 15 odstotkov pozitivnih testov, pa so imeli le v Dobravljah.

"Kar se tiče strokovnosti odvzema, mislim da ni bilo težav, saj je ista ekipa brise odvzemala najprej v Dobravljah, potem pa se je preselila še v Vipavo, kjer ni bilo pri opravljenih testih niti enega pozitivnega," je povedal Stopar. Zato je prepričan, da bi morali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razmisliti o kakovosti uporabljenih hitrih testov.

V Novi Gorici je 10 zaposlenih iz tamkajšnjega zdravstvenega doma testiralo 670 šolnikov in vzgojiteljev, dodatnih 250 v bolj oddaljenih šolah pa mobilna zunanja enota. Delo je teklo hitro in brez zamud. "Ko je dobra ekipa v ozadju, ni nikoli težko. To smo naredili zase, za svoje otroke in za vse ostale," je poudarila Nena Kerševan, zaposlena v ZD Nova Gorica. "Tako smo se odločili zato, da se izognemo pozitivnim rezultatom, ko so učitelji že v stiku z otroki, da bi se izognili temu, da morajo potem otroci oditi domov v karanteno," pa je izpostavila Mojca Vidic, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v novogoriškem zdravstvenem domu.