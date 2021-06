Lejko Zupančeva: Covid je bil za UKC Ljubljana zgodba o uspehu

Infektologinja na Infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je v današnji izjavi za medije povedala, da razglašen konec epidemije žal ne pomeni tudi konca covida. " Mi imamo še vedno 70 bolnikov, od tega jih je 20 v enoti intenzivne terapije, se pa zmanjšuje število sprejemov, tako da upam, da bo večina bolnikov šla domov. Nekateri so še v zelo slabem stanju, ampak upamo, da bomo to razrešili," je povedala.

Ne glede na vse, kar se je dogajalo, Lejko Zupančeva pravi, da bi si upala trditi, da je bil – vsaj za UKC Ljubljana – covid neke vrste zgodba o uspehu. " Kajti sodelovali smo vsi, pripravljali smo se vsi, kadrovsko so pomagali vsi, izkoristili so se prostori, ki so bili prosti – skratka, naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da smo bolnike pozdravili ," je še povedala.

Opozorila pa je, da jih že čakajo druge težave. " Prvič, kako se pripraviti na morebitni jesenski novi val. Predvsem nas skrbi kader, ki ga ni zadosti niti za mirno obdobje, kaj šele za epidemijo. Drugo pa je, da moramo postoriti tisto, česar med epidemijo nismo, se pravi elektivne posege. Ljudje že dolgo čakajo, nekateri so v tem času resno zboleli, zato je treba kar precej pohoditi plin, da te zamude odpravimo ," je dejala in dodala, da to ne bo šlo brez požrtvovalnega dela osebja.

'Kljub epidemiji nam je na največjih klinikah uspelo realizirati več kot 80 odstotkov programa'

V. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič pa je povedal, da imajo trenutno na covidnih oddelkih 72 bolnikov, 20 jih je na intenzivni negi. Za primerjavo: na višku epidemije, konec novembra, so jih imeli 352 in 69 na intenzivni negi.

"Covidno delovišče je kot nek 'požiralnik' kadra, ki ga nismo našli na trgu, ampak smo ga dobili z drugih klinik. Pri tem so bile klinike hendikepirane, saj niso mogle izvajati svojih programov. Gre tudi za najbolj izurjeno osebje – medicinske sestre IT3 (intenzivna terapija 3), ki so nujno potrebne pri timih intenzivistov, da lahko ostale klinike izvajajo posege. Temu primerno je tudi obseg izvedenih posegov in dela ambulant manjši," je pojasnil.

Kljub epidemiji pa jim je po njegovih besedah na največjih klinikah uspelo realizirati več kot 80 odstotkov programa. "Če hočemo skrajšati čakalne vrste, moramo doseči 100 odstotkov in več. Računamo, da se bomo ob umirjanju epidemije in po obdobju dopustov, jeseni, organizirali tako, da bomo dosegali več kot 100-odstotno realizacijo programa in obenem lahko odpravljali čakalne vrste."

Problem s kadrom je delno sistemski, je opozoril Golobič, saj gre za sistem plač v javnem sektorju. "Kar smo lahko naredili, tudi smo – razpisali smo štipendijsko shemo, povišali zneske mesečnih štipendij, povišali urno postavko za delo študentov in za delo po podjemnih pogodbah. Upamo, da bomo na trgu sčasoma privabili nekaj novega kadra. Ta bo potreben tudi na infekcijski kliniki."

Golobič je povedal tudi, da je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes objavila dobro novico, da so sredstva za obnovo glavne stavbe odobrena. "Gre za energetsko sanacijo glavnega hospitala in t. i. DTS jug, in sicer 50 milijonov z upoštevanim DDV-jem. Gre za novo prezračevanje, stavbno pohištvo, notranjo opremo in klimatizacijo. Tako da upam, da se bliža zadnje poletje, ko naši pacienti v hospitalu trpijo zaradi dotrajane in stare klimatizacije," je še dejal.

Dodal je še, da je izjemno ponosen na vse sodelavce in sodelavke, ki so delali v času epidemije. "Vsi so se izkazali in računam na to, da bomo neke nove dobre navade, ki smo se jih navzeli, ohranili tudi v prihosnosti."