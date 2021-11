Lejko Zupanc: Tisti, ki nasprotujejo covidnim ukrepom, se obnašajo kot razvajeni otroci

Žal še vedno poročamo o slabšanju epidemiološke slike, o več okuženih na intenzivnih oddelkih. Da je do zdaj covid-19 vzel že več tisoč dedkov, babic, sinov in hčera, očetov in mam. O tem, da ne drži, kar zdaj pridigajo "facebook doktorji" in "kavč strokovnjaki" ter da so bolnišnice polne cepljenih. O tem, zakaj takšen upor. Je v ozadju strah ali kaj drugega? In o tem, kako najmlajšim postaviti zgled.

Kakšni ljudje postajamo? Zakaj nekateri ne razumejo, da je ta virus nevaren, lahko zelo zahrbten, tudi smrtonosen? Zakaj družba poka po šivih in je razdeljena do same biti? Kako lahko kot družba izidemo iz krize? S predstojnico infekcijske klinike ljubljanskega kliničnega centra doktorico Tatjano Lejko Zupanc, ravnateljico Osnovne šole Polje Ljubljana Barbaro Smrekar in psihologinjo ter psihoterapevtko Evo Kovač.

Novih ukrepov ne bo. Kljub širjenju okužb, kljub temu da se, kot je dejal vodja ljubljanske intenzive Jereb, uresničujejo črne napovedi, da bo do konca novembra verjetno umrlo 400 covidnih bolnikov v tem valu.

Večjih zaostrovanj ukrepov, kot jih vidimo ponekod drugod po svetu, zaenkrat še nismo sprejeli. Doktorica Lejko Zupanc pravi, da lockdowna zaenkrat tudi še ni pričakovala, da pa se bo morda lahko še zgodil. Prav tako opozarja, da bo na podlagi dogajanja v drugih evropskih državah, verjetno prišlo še do kakšnih dodatnih zaostritev.

Ob tem dodaja, da z virusom živimo že leto in pol ter da si vseeno želi, da bi otroci še naprej hodili v šolo in se izobraževali. To se ji zdi tudi najbolj pomembno. "Vsak dan namreč vidim posledice šolanja na daljavo. Otroci navsezadnje niso študenti, kjer so mogoče malo bolj zavedni in se lažje prilagodijo," pravi.