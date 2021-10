Država lekarnam za teste za samotestiranje dolžna več kot dva milijona evrov

Starši dijakov in učencev zadnje triade osnovnih šol so lahko 30. avgusta, prvič pred začetkom letošnjega šolskega leta, prevzeli brezplačne HAG-teste, ki so jih zagotovile lekarne. Takrat so v 52 enotah Lekarne Ljubljana zgolj do 15. ure izdali okoli 3000 testov (pakiranih po 5 kosov).

Od takrat sta minila že dva meseca, dijaki, pa tudi študentje, pa so že prišli po nove teste. "Izvajalci so za mesec avgust in september za tovrstne teste podali na ZZZS zahtevke v višini 2.189.144 evrov, od tega 1.567.706,43 evrov za mesec september. Podatki za oktober bodo dostopni predvidoma čez 1 mesec," so sporočili iz ZZZS. Ena škatla, v kateri je pet testov za samotestiranje, sicer stane 16,04 evra. Nekatere lekarne tako čakajo tudi na več tisoč ali pa več deset tisoč evrov.

Izvajalci lekarniške dejavnosti zahtevke za plačilo za izdane HAG-teste za samotestiranje dijakov in študentov, oz. vseh upravičencev za samotestiranje, pošiljajo neposredno na ZZZS. "ZZZS sredstva za plačilo teh zahtevkov prejme iz proračuna RS," je pojasnila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič.

"ZZZS pri tem nastopa zgolj v vlogi agenta oz. kot posrednik med izdajalci tovrstnih testov in Ministrstvom za zdravje. Ureditev tega področja je v celoti v pristojnosti Ministrstva za zdravje," dodajajo na ZZZS.

Izvajalci so v zvezi s plačilom za izdane teste že večkrat kontaktirali pristojne. Ob večkratnem opozarjanju so na Ministrstvu za zdravje Lekarniški zbornici zagotovili, da bo plačilo vseh zapadlih obveznosti izvedeno takoj v začetku naslednjega tedna. Vprašanja glede izplačil smo naslovili tudi na pristojno ministrstvo, vendar odgovorov še nismo prejeli.