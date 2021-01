Leto dni od prve potrjene smrti Vuhan vrvi od življenja

Strokovnjaki WHO na poti na Kitajsko

Da bi razčistila dvome in ugotovila pravi izvor koronavirusne bolezni, je na Kitajsko namenjena skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Po nekaj birokratskih zapletih bo v državo prispela v četrtek, je sporočila pristojna kitajska zdravstvena komisija. Izvor virusa bodo preiskovali skupaj s kitajskimi strokovnjaki.

Dolgo pričakovan obisk, o katerem se govori že od začetka lanskega leta, ima velik politični pomen v času, ko je pandemija covida-19 po svetu zahtevala že skoraj dva milijona življenj in ohromila svetovno gospodarstvo. Pričakovati je, da bodo morali strokovnjaki po prihodu na Kitajsko najprej v dvotedensko karanteno, med drugim pa naj bi obiskali mesto Vuhan, kjer naj bi se virus SARS-CoV-2 najprej pojavil.

Med državami, ki so pozivale k preiskavi izvora pandemije, sta bili najglasnejši Avstralija in ZDA. Kitajska je tarča kritik, da je prikrivala prve izbruhe bolezni ter je pod političnim pritiskom, da ji bodo naprtili odgovornost za pandemijo. Nekateri kitajski viri navajajo, da je izvor virusa drugje in da je bil na Kitajsko uvožen. Strokovnjaki sicer domnevajo, da se je virus na človeka prenesel z netopirjev na jugu Kitajske.

Medtem so v provinci Hebej na severu Kitajske v le petih dneh testirali kar 17 milijonov ljudi. Za to so se odločili, da bi omejili najhujši izbruh virusa v državi v zadnjih mesecih. V nedeljo so v Hebeju odkrili 82 lokalnih prenosov okužbe, daleč največ v prestolnici province Šijiažuang, kjer so uvedli tudi najstrožje ukrepe po marcu, ko je Kitajski uspelo obvladati epidemijo. Prebivalci ne smejo zapuščati mesta, vsi so morali tudi na obvezen test in potem še sedem dni ostati doma v karanteni. Javni promet je ustavljen, avtoceste zaprte, vsi poleti pa odpovedani.