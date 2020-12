Letošnji prazniki bodo drugačni, a vztrajati moramo z upanjem, da bo kmalu bolje

Z Davidom Zupančičem se slišimo po 24-urnem zahtevnem delu v covid intenzivni enoti Infekcijske klinike. "Problem ni samo to, da so dežurstva težka, ampak vsa ta delovišča in toliko bolnikov, ki jih je zelo veliko. Šli smo iz nekje trikrat na mesec, lahko tudi do dvakrat ali trikrat na teden. Ne spočiješ se od prvega dežurstva in že imaš naslednjega,"pripoveduje.

"Najtežje je to, ko vsak dan poslušamo visoke številke.Pozitivnih oseb v Sloveniji je veliko in to je za nas poseben pritisk, ker vemo, da bomo še dolgo časa delali v takem tempu," pove Anja Fale, nadzorna medicinska sestra na covid oddelku ljubljanske infekcijske klinike.

Vsak naslednji dan je enako ali še bolj naporen od prejšnjega. Poleg tega bi se tudi sami želeli srečati s prijatelji in praznike preživeti z družino, pa vedo, da bo letos drugače. "Definitivno en del praznikov bo v službi, v mojem primeru silvestrovo, tako da se bom od tega leta poslovil na kliniki, kar ima mogoče nek tematski smisel,"se potolaži David.