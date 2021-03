Množičen protest brez mask, Policija ugotovila le eno kršitev

V Ljubljani se je zbrala množica protestnikov, ki je nasprotovala ukrepom za preprečevanje novega koronavirusa. Pri tem se sodeč po fotografijah niso držali epidemoloških ukrepov. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Po 16. uri se je ožjem delu mesta Ljubljana zbralo nekaj sto protestnikov, ter taksistov v vozilih, ki so hodili oziroma se vozili po centru mesta. Okoli 18. ure se je shod zaključil. Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Izrekli eno opozorilo, nadaljujejo zbiranje obvestil

Čeprav je na posnetkih in fotografijah razvidno, da številni niso vzdrževali medsebojne razdalje in niso nosili mask, so policisti, kot so sporočili ugotovili zgolj "eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih, ter izrekli eno opozorilo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov." So pa dodali, da se zbiranje obvestil glede dogodka nadaljuje in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo.

Medtem pa spomnimo, da so nekateri mladoletni mariborski dijaki, ki so v začetku februarja na protestih zahtevali vrnitev v šole in pri tem upoštevali vse epidemiološke ukrepe, protestirali so z maskami in držali medsebojno razdaljo, prejeli vabila na sodišče zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. Policisti so petim osebam po pošti poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. Prav tako so globe dobili predstavniki taksistov, ki so v februarski opozorilni vožnji izrazili nestrinjane z vlado. Iz Sindikata taksistov so takrat sporočili, da so jim policisti ob februarski opozorilni vožnji, s katero so izrazili nestrinjanje z vladnimi ukrepi, po njihovem mnenju neupravičeno izdali za vsega skupaj 22.800 evrov glob.

Upoštevanje samozaščitnih ukrepov nujno, da preprečimo kolaps zdravstvenega sistema

Medtem ko poteka tretji val bolezni covid-19, ko smo pred vrati popolne zaustavitve javnega življenja in se bolnišnice ponovno polnijo, stroka opozarja, kako pomembno je predvsem, da upoštevamo osnovne preventivne samozaščitne ukrepe, da preprečimo širjenje okužb. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19, tistim, ki so naveličani ukrepov in imajo občutek, da ne morejo več, sporoča, da jih razume, a da so naveličani tudi zdravstveni delavci, ki delajo v bolnišnicah, ki delajo z najbolj bolnimi. "Zavedam se, da so ukrepi trenutno med mnogimi nepopularni in za nekatere nerazumni, a če želimo vsakemu, ki to potrebuje, omogočiti bolnišnično in intenzivno zdravljenje, je treba ukrepe spoštovati in zagotoviti dovolj veliko precepljenost," je poudarila.

Bistveni dejavniki tveganja širjenje okužbe so namreč zaprt prostor, čas, ki ga preživimo z drugimi, gostota ljudi in neupoštevanje varnostne razdalje, kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih. K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno namreč pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih, poudarjajo na NIJZ. To pomeni, da dosledno izvajamo preventivne ukrepe. To so, spomnimo, redno zračenje prostorov, nošnja maske, tudi na zunanjih javnih površinah, s 1. aprilom je namreč ponovno obvezna uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah, umivanje in razkuževanje rok, vzdrževanje ustrezne razdalje, če smo bolani, ostanemo doma, prav tako pa je pomembna skrb za imunski sistem. Poleg tega se ne dotikamo oči, nosu in ust in v primeru kihanja ali kašljanja to počnemo v rokav ali robček. Pomembno je tudi, da se prijavimo na cepljenje.

Na UKC Ljubljana pojasnjujejo, zakaj so maske pomembne in zakaj jih je treba uporabljati: "Navadne bombažne maske ščitijo druge pred nami, torej če smo mi okuženi, preprečijo, da bakterij ne širimo v svojo okolico. Pomembno pa je, da je maska iz ustreznega materiala, takšna iz svile ali gaze zelo slabo ščiti, saj prepušča veliko delcev. Najbolj ustrezne so maske iz tkanine, iz kakršne šivajo bombažne majice, ali pa iz blaga kuhinjske krpe, te nudijo primerljivo zaščito kot kirurške maske. Je pa treba za masko tudi ustrezno skrbeti, pravilno mora biti nameščena, vsak dan jo moramo oprati, in to vsaj na 60 stopinjah in jo tudi prelikati. Sicer ostanejo vsi virusi in bakterije na površini maske, z dotikom pa jih prenesemo v okolico in na ta način posredno omogočimo širjenje virusnih in bakterijskih okužb.".