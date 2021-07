Ljubljanski cepilni center od danes na Metelkovi ulici 9

Hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin bo na novi lokaciji do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7. do 14. ure. Osebe se lahko testirajo v vozilu v "drive in" sistemu ali na testiranje pridejo peš, so še sporočili iz ZD Ljubljana.

Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo kot do sedaj poteka na lokaciji pred Mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure. Predhodno naročanje ni potrebno.