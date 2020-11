Ljubljanski UKC odprl še preostale cone za covidne bolnike

Danes bolnike v UKC Ljubljana nameščajo v conah A in B. Večino sprejetih bodo preselili v cono A, bolnike s težjim potekom bolezni pa bodo nameščali v cono B. " Obe coni bosta z današnjim dnem začeli polno delovati, " je v izjavi za medije povedal direktor Janez Poklukar . V prihodnje bodo skladno z razvojem epidemije širili kapacitete za nove sprejeme, če se bo trend umiril in ne bo novih sprejemov bolnikov s covidom-19, pa bodo na to lokacijo preselili bolnike z drugih oddelkov, kjer danes osebje ne more opravljati svojega dela, kot je na primer ortopedska klinika.

V prostorih DTS so se sicer danes na operativnem sestanku pred zaključkom del sestale vse službe, ki so pomagale pri zagotovitvi nujne zasilne namestitve za bolnike s covidom-19. Gre za Slovensko vojsko, upravo za zaščito in reševanje, Civilno zaščito Mestne občine Ljubljana (MOL) in Rdeči križ Slovenije (RKS).

Poklukar je povedal, da so se sestali zato, da so pregledali skupne sadove, ki so jih dosegli pri obvladovanju epidemije, ter da najdejo izzive, ki jih bodo povezovali tudi v naslednjih mesecih do končne zmage, ko bo epidemija premagana. Priznal je, da mu je žal, da zaradi trenutnih razmer ne morejo povabiti širšega dela vseh služb, ki so sodelovale pri tem, da bi se vsem lahko iskreno zahvalili. "Ta čas bo prišel in takrat se ne bomo samo zahvalili, ampak tudi poveselili!" je dejal in opozoril, da vsi skupaj zmorejo samo toliko, kolikor imajo podpore med ljudmi. "Sami ne bomo mogli premagati epidemije. Lahko pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč, ne moremo pa je zajeziti."

Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je poudaril, da vojska rada priskoči na pomoč, tako z delom kot s sredstvi. Spomnil je, da so na tej lokaciji že vzpostavil rentgen v kontejnerju, vojaki pa so na pomoč priskočili tudi pri vzpostavitvi covidne cone. Kot je dejal, ima tudi zdravstvena enota vojske usposobljen kader, ki skrbi za vojake, če imajo možnost, pa priskočijo na pomoč tudi institucijam.

Kadrovsko pa UKC Ljubljana pomagajo tudi prostovoljci in bolničarji Rdečega križa ter oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana (MOL). Generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin je povedala, da v UKC sodeluje 60 bolničarjev. Poudarila je, da so strokovno usposobljeni, a so pri delu le podpora rednim službam. Sicer njihovi bolničarji pomagajo tudi v Novi Gorici, Celju, Mariboru in Trbovljah. Robert Kus, ki na Molu vodu oddelek za zaščito, pa je poudaril, da zaposlenim v UKC pomagajo tudi pri namestitvi in prevozu v službo.

S kadrom in organizacijo je sodelovala tudi Civilna zaščita. "Če prostori ne bodo zasedeni, bomo pa toliko zadovoljnejši," je ob predaji prostorov dodal poveljnik Civilne zaščiteSrečko Šestan.