Janković se je z ženo sprehajal po Golovcu. Ali krši karanteno?

Svetnica NSi Mojca Sojar je to komentirala z besedami, da je v primeru, da je bila v bližini nekoga zaznana okužba s covidom-19, potrebno, da ta ostane v popolni osamitvi. In da je župan sam povedal, da maske ne nosi. " To pa tudi nekaj pove o županu, na žalost," je dodala.

Ko smo župana priklicali, je priznal, da smo ga zmotili ravno med sprehodom po Golovcu, in spomnil, da je sinočnji test na covid-19 pokazal, da ni okužen. " Sem zdrav, počutim se dobro, za nekajdnevno izolacijo sem se odločil sam, torej prostovoljno in preventivno. Nimam nobene odločbe, " je povedal. Zagotovil je, da se ne druži z nikomer, razen z ženo, na poti na Golovec pa da sta srečala zgolj šest mimoidočih, med njimi pa je bila varna razdalja.

Kakšna karantena pa je to, če župana videvamo na Golovcu, so se danes spraševali nekateri uporabniki družbenega omrežja Twitter. Ali ljubljanski župan Zoran Janković krši karanteno?

Ljubljanski mestni svetniki prav danes zasedajo na štirinajsti seji, a brez župana. Namesto njega bo sejo vodil podžupan Aleš Čerin. Svetnik SDS Gregor Slabeje napovedal, da bo to zanimiva seja, saj še ni bil na seji, ki je ne bi vodil Janković. Tudi svetnica Levice Urška Honzakje dejala, da tega v tem mandatu še niso doživeli, druga svetnica te stranke Asta Vrečkopa je to ocenila za odgovorno odločitev, glede na to da ima družinskega člana, ki je zbolel za novim koronavirusom.

Neuradno gre za mlajšega sina Jureta Jankovića, ki je ta petek dobil vročino, test pa mu je naslednji dan pokazal pozitivno. Kje se je okužil, ne vedo, naj pa bi se pred dobrim tednom vrnil iz Umaga.

Župan je sicer že drugič v tednu dni pojasnjeval svoje zdravstveno stanje. Minuli teden je na primer zavračal ugibanja, da je hudo bolan. "To, kar me sprašujete, ali pa pišejo, ali ugibajo ... astrologi. Sem v zelo dobri kondiciji. Poslušam, da sem bolan, da mi ostaja še nekaj časa ... Ampak me bodo očitno morali še zelo dolgo prenašati," je takrat dejal.