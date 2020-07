Ljudje spet potujejo, a se izogibajo letalom in mednarodnim potovanjem

Pandemija je močno prizadela svetovni turizem, kljub temu pa ljudje počasi spet potujejo. Potovanje v naslednjega pol leta načrtuje več kot polovica Američanov, Evropejci in Azijci so bolj zadržani. Tisti, ki nameravajo potovati, pa izbirajo predvsem destinacije, ki so bližje domu, izogibajo pa se mednarodnim in potovanjem z letali.

icon-expand Grčija je nedavno začela sprejemati prve turiste iz evropskih držav FOTO: AP

Raziskava, ki jo je izvedlo ameriško podjetje Oracle Corp, je pokazala, da ljudje kljub pandemiji novega koronavirusa, znova potujejo in načrtujejo počitnice. V raziskavo, ki so jo opravili v prvi polovici aprila in začetku maja so zajeli okoli 4600 potrošnikov in 1800 direktorjev hotelov iz ZDA, Mehike, Združenega kraljestva, Nemčije, Singapurja in Avstralije. Približno 51 odstotkov ljudi iz Severne in Latinske Amerike načrtuje potovanje v prihodnjih šestih mesecih, je pokazala raziskava. Po drugi strani pa je ta odstotek precej nižji v Aziji in Evropi, kjer je le okoli 38 odstotkov vprašanih dejalo, da se bodo odpravili na potovanje.

icon-expand Ruski turisti v domačem Sočiju FOTO: AP

Vsem, ki načrtujejo potovanja, pa je skupno to, da nameravajo dopustovati blizu doma. Raje kot z letalom, se bodo na izbrano destinacijo odpeljali z avtomobilom, izogibajo pa se tudi mednarodnim potovanjem. Zaradi številnih omejitev glede potovanj in omejitvam gibanja v mnogih državah, s katerimi skušajo obvladovati širjenje novega koronavirusa, se je zaprlo na desettisoče hotelov. Zasedenost hotelov je bila več tednov pod 20 odstotki, je dejal Alex Alt, generalni direktor podjetja Oracle Hospitality. "Ena stvar, ki je vzpodbudna, je, da si potrošniki želijo potovati. Obstaja odločnost in apetit po tem, da so na poti, da raziskujejo, da doživijo," je za Reutersdejal Alt.

icon-expand Plaže v Kaliforniji so polne domačih turistov FOTO: AP