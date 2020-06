LMŠ: Vlada je zavajala glede ventilatorjev in s tem omogočila vojno dobičkarstvo

V času epidemije koronavirusa smo se v Sloveniji kar nekajkrat znašli na robu zmogljivosti. Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme in mask so državi na pomoč priskočili tudi vplivni Slovenci in pomagali pri dobavi, kar je pozneje sprožilo burne odzive, odprla so se tudi vprašanja o korupciji. A mnenja se niso kresala le o zaščitnih maskah, ampak tudi ventilatorjih. Če pustimo ob strani dejstvo, da smo v državo dobavili kar nekaj neprimernih ventilatorjev, pa bolj bode v oči to, zakaj smo ventilatorje sploh dobavljali.

Spomnimo. V začetku meseca maja je zdravstveni minister Tomaž Gantar zagotovil, da imamo v Sloveniji 423 ventilatorjev, kar je popolnoma dovolj. A tukaj se zgodba zaplete. Po podatkih, ki so jih po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja od 13. bolnišnic prejeli v LMŠ, so slovenske bolnišnice ob menjavi oblasti, 13. marca letos, imele vsaj 404 ventilatorje. V omenjeni stranki pravijo, da je vlada z lažnimi podatki o številu ventilatorjev skušala ustvariti vtis izrednih razmer in poiskati alibi za nakup predragih ventilatorjev, ki so jih dobavljali izbrani posredniki, s čimer jim je vlada omogočila bajni zaslužek. "S tem pa je omogočila vojno dobičkarstvo," pravijo.