Lobnik: Ljudi z represijo ni možno prisiliti v spoštovanje protikoronskih ukrepov

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na regionalni konferenci zagovornikov načela enakosti opozoril, da ljudi z uporabo represije ni možno pripraviti do upoštevanja protikoronskih ukrepov. "O učinkovitosti ukrepov jih je treba prepričati," je dejal. Govorci so ob tem poudarili pomen zagovornikov načela enakosti v času epidemije covida-19.

icon-expand "Bolj ko vlade svoje ukrepe prilagajajo našim priporočilom, večja je verjetnost, da jih bodo ljudje spoštovali." FOTO: Miro Majcen

Ukrepi za zajezitev virusa so po Lobnikovih besedah sprejeti zaradi zaščite zdravja in preprečitve širjenja virusa. "A ti ukrepi so, kot vemo, pogosto pripravljeni in sprejeti na hitro in zato prinašajo veliko neželenih posledic," je opozoril. Zagovorniki načela enakosti zato analizirajo, ali so bili cilji tovrstnih ukrepov legitimni, ali so bili ukrepi proporcionalni in so dosegli svoje prvotne cilje, ali so bili potrebni in ali bi bilo mogoče enako doseči z milejšimi ukrepi, je pojasnil Lobnik. Ob tem je opomnil, da zagovorniki pripravljajo priporočila glede ukrepov, ki jih posredujejo vladam. "Bolj ko vlade svoje ukrepe prilagajajo našim priporočilom, večja je verjetnost, da jih bodo ljudje spoštovali," je zagotovil Lobnik. Ob tem je pojasnil, da so se zagovorniki načela enakosti z realnostjo epidemije soočili takoj ob njenem začetku, saj so države v hitrem odzivu na virus nemudoma pričele sprejemati ukrepe. "Najprej smo se srečali s pojavom rasizma proti Azijcem, potem s sovražno nastrojenostjo proti Italijanom," je na začetne oblike diskriminacije ob epidemiji covida-19 spomnil Lobnik.

Predsednica izvršnega odbora Evropske mreže organov za enakost (Equinet) Tena Šimonović Einwalter je poudarila, da so v Equinetu že ob začetku pandemije marca 2020 prišli do spoznanja, da bodo morali zaradi novih okoliščin delovati fleksibilno. Ob tem je opozorila, da so gospodarske posledice protikoronskih ukrepov po državah najbolj prizadele najranljivejše. Poudarila je, da je naloga Equineta analizirati, na kakšen način so bili ukrepi diskriminatorni do različnih skupin. Poslanka in predsednica Komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti Nataša Sukič (Levica) je opozorila, da so v času krize vedno prve na udaru človekove pravice. Te so lahko omejene le z zakonom, kar pomeni, da morajo biti ukrepi za preprečevanje epidemije časovno omejeni in proporcionalni, je poudarila.

icon-expand Policija preverja spoštovanje omejitve gibanja. FOTO: Miro Majcen

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je pojasnil, da se je delo zagovornika načela enakosti od Lobnikovega imenovanja na to mesto leta 2016 v Sloveniji okrepilo. Njegovo delo je pomembno za delovanje vseh ministrstev, tudi našega, je povedal in dodal, da "se je delo zagovornika načela enakosti v času epidemije covida-19 znova izkazalo za ključno". Tudi evropska komisarka za enakopravnost Helena Dalli je opozorila na porast neenakosti v času epidemije. "Ženske so bile bolj kot moški dovzetne za izgubo služb," je opozorila. Ob tem je napovedala, da bo v obravnavno kmalu vložila predlog, ki bo obravnaval nasilje nad ženskami, tudi na spletu. "Prav tako si prizadevamo razširiti seznam kaznivih dejanj v Evropski uniji na vse oblike sovražnega govora in zločinov iz sovraštva," je poudarila Dallijeva. Regionalna konferenca zagovornikov načela enakosti iz jugovzhodne Evrope o vplivu pandemije covida-19 na različne skupine prebivalstva in na delo organov za varstvo pred diskriminacijo vključuje tudi dve razpravi. V sklopu prve bo beseda tekla o epidemiji covida-19 kot izzivu za enakopravno obravnavo in enake možnosti, druga pa bo posvečena posameznim tematikam v zvezi z epidemijo covida-19, s katerimi se ukvarjajo organi za enakost. V razpravi bo sodelovalo več predstavnikov teh ustanov iz različnih držav, predstavniki mednarodnih organizacij in nekateri strokovnjaki.